سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فی تولہ سونا 10 ہزار روپے مہنگا ہونے کے بعد 4 لاکھ 37 ہزار 936 روپے کا ہوگیا۔
ملک کی مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 10 ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 37 ہزار 936 روپے کا ہوگیا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 8 ہزار 573 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 3 لاکھ 75 ہزار 459 روپے ہوگئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جہاں فی اونس سونا 100 ڈالر مہنگا ہونے کے بعد 4 ہزار 155 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی فوری طور پر مرتب ہوتے ہیں، جس کے باعث پاکستان میں بھی سونے کے نرخوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔