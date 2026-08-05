میر رضا علی قتل کیس کی سب سے بڑی غفلت سامنے آگئی، پولیس کا دوبارہ قبر کشائی کا عندیہ
کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ ایس کے رہائشی، آئی بی اے کے گریجویٹ اور ’وافلکس‘ کے 25 سالہ بانی میر رضا علی کی پراسرار ہلاکت کے معاملے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا ایک انتہائی اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے بتاتے ہوئے کہا کہ ”پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں بلکہ میڈیکولیگل افسر جاری کرتا ہے اور پولیس سرجن نے میر رضا علی کی میت کا خود معائنہ کرنے کے بجائے تصاویر کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کی“۔
کراچی پولیس چیف نے مزید کہا کہ ”پولیس سرجن کو یہ بات تحریری صورت میں دینی چاہیے تھی کیونکہ پولیس نے ایم ایل او کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی اپنی ابتدائی تفتیشی رائے قائم کی تھی“۔
پولیس چیف نے واضح کیا کہ کیس کے تمام پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں اور اہل خانہ کی درخواست یا قانونی تقاضوں کی روشنی میں قبر کشائی کے بعد دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا قانونی اختیار موجود ہے۔
اس سے قبل کراچی پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تفتیشی افسران کو نوے فیصد یقین ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے اور مقتول شدید مالی دباؤ اور قرضوں کا شکار تھا۔ تفتیشی حکام نے بتایا تھا کہ دوستوں، قرض داروں اور راہگیروں سمیت 19 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر بیانات لیے گئے ہیں اور اگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں میں پریس کانفرنس کی جائے گی۔
سی ٹی ڈی سندھ نے مقتول کی اسمارٹ واچ ان لاک کر کے مالی حساب کتاب کا اہم ڈیٹا برآمد کر لیا ہے، تاہم آئی فون کا کوڈ ابھی تک کریک نہیں ہو سکا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوعہ کے قریب سے مقتول کا موبائل اور پستول کا ہولسٹر ملا ہے، جبکہ ایک سی سی ٹی وی میں میر رضا کو اپنی دکان سے اسلحہ اٹھاتے اور سڑک پر چمکتی چیز پھینکتے دیکھا گیا ہے۔
دوسری جانب مقتول کے والد حسین رضا نے پولیس تفتیش اور میڈیکل رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے خودکشی کے امکان کو رد کر دیا ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسین رضا نے کہا کہ ”میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے جبکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے، جسم اور ہاتھوں کے فنگر پرنٹس کو جلایا گیا اور اسے پیچھے سے گولی ماری گئی“۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ ”میڈیکل رپورٹ صرف گولی لگنے کی کیوں آئی ہے اور اس میں تشدد کا ذکر کیوں نہیں؟ 28 جولائی کو لاپتہ ہونے کے بعد 29 جولائی تک میرا بیٹا 24 گھنٹے کہاں تھا؟ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے مطابق بھی میرا بیٹا خوش تھا اور گاڑی میں گانے سن رہا تھا“۔
پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ اور پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے لاش پر گلنے سڑنے کے آثار تھے لیکن جلائے جانے کا ثبوت نہیں ملا۔ تاہم اب ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کے نئے انکشافات کے بعد میڈیکل رپورٹ کی شفافیت پر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موبائل کی فرانزک اور تمام تر قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی حقائق سامنے لائے جائیں گے۔