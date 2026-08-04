پاکستان میں سونا پھر سستا ہوگیا، فی تولہ اب کتنے میں ملے گا؟
پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد فی تولہ اور 10 گرام سونے کی نئی قیمتیں جاری کر دی گئی ہیں۔
منگل کے روز عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں ایک دن بعد پھر مندی دیکھنے میں آئی ہے جب کہ چاندی مہنگی ہو گئی ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 500 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 27 ہزار 936 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 428 روپے کم ہونے کے بعد 3 لاکھ 66 ہزار 886 روپے تک آگئی ہے، جس سے حالیہ دنوں میں قیمتوں میں جاری اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار ہے۔
دوسری جانب بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج منگل کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 5 ڈالر کی کمی ہونے کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4055 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔
دریں اثنا سونے کی قیمتوں کے برعکس مقامی مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی قیمت 60 روپے کے اضافے سے 6351 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 51 روپے کے اضافے سے 5444 روپے کی سطح پر آ گئی۔
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی، امریکی ڈالر کی قدر میں تبدیلی، شرح سود سے متعلق توقعات اور سرمایہ کاروں کے رجحانات جیسے عوامل مقامی مارکیٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں معمولی کمی یا اضافہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی مقامی منڈیوں میں بھی فوری طور پر منتقل ہوجاتا ہے۔
واضح رہے سونے کی قیمتیں نہ صرف عالمی معاشی صورتحال بلکہ مرکزی بینکوں کی پالیسیوں، افراطِ زر کے خدشات اور بین الاقوامی سیاسی کشیدگی سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔
صرافہ ڈیلرز کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت مزید نیچے آتی ہے تو آئندہ چند روز میں مقامی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان موجود ہے، تاہم اگر عالمی سطح پر معاشی یا سیاسی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوتا ہے تو سونا دوبارہ مہنگا بھی ہوسکتا ہے۔
دوسری جانب زیورات کی خریداری کرنے والے شہریوں نے قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سطح پر بھی سونا عام خریدار کی پہنچ سے کافی حد تک باہر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر قیمتوں میں مزید کمی آتی ہے تو شادی بیاہ کے سیزن سے قبل خریداری میں اضافہ ہوسکتا ہے۔