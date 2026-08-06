عمان کا بڑا سرپرائز: 14 دن کا سیاحتی ویزا بالکل مفت، کون اہل ہے؟
عمان نے سیاحت کے فروغ اور غیر ملکی مسافروں کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے 14 روزہ مفت سیاحتی ویزا متعارف کرا دیا ہے۔ نئے ویزا کے ذریعے اہل غیر ملکی شہری بغیر کسی ویزا فیس کے عمان میں 14 دن تک قیام کر سکیں گے۔
حکام کے مطابق 14 روزہ مفت سیاحی ویزا صرف ان ممالک کے شہریوں کو دیا جائے گا جن کا انتخاب متعلقہ عمانی اتھارٹی کرے گی۔ تاہم، عمانی حکومت نے ابھی تک ان ممالک کی فہرست جاری نہیں کی جن کے شہری اس مفت ویزا سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ کن ممالک کے شہری اس مفت ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے۔
نئے ضابطے کے مطابق اگر کوئی مسافر اس مفت 14 روزہ ویزا پر عمان آتا ہے اور بعد میں اپنے قیام میں توسیع کرنا چاہتا ہے تو وہ مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے کسی دوسرے سیاحتی ویزا میں تبدیلی کی درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے لیے متعلقہ ویزا کی تمام شرائط پوری کرنا اور مقررہ فیس ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ مسافر کو نیا ویزا حاصل کرنے کے لیے پہلے عمان سے باہر نہ جانا پڑے۔
حکام کو امید ہے کہ مختصر مدت کے مفت ویزا کی سہولت سے زیادہ لوگ چھٹیاں گزارنے، اہل خانہ سے ملنے یا مختصر تفریحی سفر کے لیے عمان کا رخ کریں گے، جس سے سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا۔
مفت سیاحتی ویزے کا فیصلہ 2 اگست 2026 کو عمان کے سرکاری گزٹ میں شائع کیا گیا، جبکہ اس پر باقاعدہ عملدرآمد 3 اگست 2026 سے شروع ہوچکا ہے۔
رپورٹس کے مطابق ایگزیکٹو ریگولیشنز کے آرٹیکل 29 کے تحت داخلہ ویزا فیس کے شیڈول میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے 14 روزہ سیاحتی ویزا کو ایک الگ ویزا کیٹیگری کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اس کی فیس باضابطہ طور پر صفر عمانی ریال مقرر کی گئی ہے، یعنی اہل درخواست گزاروں سے اس ویزا کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں سیاحت کو فروغ دینا اور مختصر دورانیے کے سفر کو آسان بنانا ہے۔