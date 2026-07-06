Ali Khamenei Funeral Procession | Tehran to Qom | Najaf Karbala Journey - Aaj News

Ali Khamenei Funeral Procession | Tehran to Qom | Najaf Karbala Journey - Aaj News
Published 06 Jul, 2026 12:05pm
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Ali Khamenei Funeral Procession | Tehran to Qom | Najaf Karbala Journey - Aaj News
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