Water Tanker Overturns in Karachi DHA, CCTV Captures the Crash - Aaj News

Water Tanker Overturns in Karachi DHA, CCTV Captures the Crash - Aaj News
Published 06 Jul, 2026 12:05pm
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Water Tanker Overturns in Karachi DHA, CCTV Captures the Crash - Aaj News
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