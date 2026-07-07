کراچی کماتا ہے، کھاتا کون ہے؟ شائع 07 جولائ 2026 12:24pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Sindh Governance Crisis or Mismanagement? | Younus Dhaga Bold Interview - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین غیر ملکی خواتین کا مبینہ اغوا: ’باس‘ نامی پُراسرار کردار کی شناخت سامنے آگئی گرمی میں ٹھنڈک اور بجلی کا بل آدھا؛ اے سی چلا کر پیسوں کی بڑی بچت کا طریقہ جانیے 13 چھاپے 9 گھنٹوں میں گرفتاری؛ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کا مبینہ قاتل کیسے گرفتار ہوا؟ غیر ملکی خواتین کا مبینہ اغوا: ’باس‘ نامی پُراسرار کردار کی شناخت سامنے آگئی گرمی میں ٹھنڈک اور بجلی کا بل آدھا؛ اے سی چلا کر پیسوں کی بڑی بچت کا طریقہ جانیے 13 چھاپے 9 گھنٹوں میں گرفتاری؛ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کا مبینہ قاتل کیسے گرفتار ہوا؟ تازہ ترین فرانسیسی صدر کے دورۂ شام کے دوران ہوٹل کے قریب متعدد دھماکے زیارت میں دہشت گردوں کا حملہ، 9 پولیس اہلکار شہید، 15 دہشتگرد ہلاک ترکیہ میں نیٹو سمٹ: کیا ہونے والا ہے اور غیر ممبران ممالک کیوں اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟