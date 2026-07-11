Border Security | Cross-Border Operation | Regional Tensions - Aaj Situation
Border Security | Cross-Border Operation | Regional Tensions - Aaj Situation
مزید خبریں
Questions Grow Over Balochistan Developments and Key Figure - Aaj Situation
Pakistan Strategy Update | Kabul Delhi Tensions | Diplomatic Military Options | Aaj Situation Room
US Airstrikes | Iran Military Base | Middle East Tensions - Aaj Situation
US Iran Tensions Escalate | Military Base Destroyed | Aaj Situation Room
Iran Deal Update | Trump Statement on Iran Talks | US Iran Relations | 11PM HEADLINES | 10 JULY 2026
Middle East Tensions Rise | Iran Israel Conflict | Regional Security Alert - DUS FULL
مقبول ترین