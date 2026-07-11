ناروے کے ساتھ میچ اور انگلینڈ کو چبھتا 45 سال پرانا جملہ شائع 11 جولائ 2026 10:25am Today Videos Join our Whatsapp Channel England vs Norway Match | 45 Year Old Quote | Football History Buzz - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین انویسٹ پاک: حکومتی بانڈز میں عام شہری سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاتھی نے ایک ہی خاندان کے چار افراد ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالے 15 سالہ ویبھو سوریا ونشی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنادیا انویسٹ پاک: حکومتی بانڈز میں عام شہری سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاتھی نے ایک ہی خاندان کے چار افراد ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالے 15 سالہ ویبھو سوریا ونشی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنادیا تازہ ترین بلوچستان میں آپریشن شعبان؛ مزید 9 خوارج ہلاک، مارے گئے دہشتگردوں کی تعداد 52 ہوگئی امریکا ایران مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے: امریکی میڈیا کا دعویٰ عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں