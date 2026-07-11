ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ
محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں تیز برسات کی پیش گوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس بارانِ رحمت سے شہروں میں پانی جمع ہونے یعنی اربن فلڈنگ کا شدید خطرہ ہے۔
موسم کا حال بتانے والے سرکاری ادارے کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج اور کل بادل جم کر برسیں گے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو خاص طور پر الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بہت تیز اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے جبکہ گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برس سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع اور سندھ کے علاقے تھرپارکر سمیت چند مخصوص مقامات پر بھی بادلوں کے برسنے کی امید ہے۔
اس ممکنہ صورتحال کے پیشِ نظر محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں اور انتظامیہ کو ہر وقت تیار اور الرٹ رہنے کی سخت ہدایت جاری کی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔
دوسری طرف ملک کے کچھ حصوں میں ابھی سے ہی بادلوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔
ہری پور، تحصیل خانپور اور غازی کے علاقوں میں ہونے والی حالیہ موسلا دھار بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا ہے۔
ان علاقوں میں تیز برسات کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے اور پانی کناروں سے باہر نکل آیا ہے جس کے باعث آس پاس کے نشیبی اور نیچے واقع علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔
صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی ہے کہ جی ٹی روڈ سمیت مختلف دیہاتوں اور شہروں کو آپس میں جوڑنے والی رابطہ سڑکیں اس وقت دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں اور خان پور میں واقع مشہور ترناوہ پل بھی پوری طرح پانی سے بھر چکا ہے جس سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔