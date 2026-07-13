عرق النساء کی پہچان اور علاج شائع 13 جولائ 2026 12:58pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Sciatica Pain: Symptoms, Causes and Treatment Guide - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ تازہ ترین امریکا نے جنگ ختم نہ کی تو اسلام آباد معاہدے پر مزید عمل نہیں کریں گے: ایران امریکا اور ایران کی ایک دوسرے کے اہداف پر رات بھر شدید بمباری؛ خطے کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے اسلام آباد کے مونال ریسٹورنٹ کو گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار