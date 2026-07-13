مہنگا پیٹرول اور 'نیا مافیا' شائع 13 جولائ 2026 01:06pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Petrol Price Hike Pakistan | New Mafia Allegations | Muhammad Zubair Demands Probe - Rubaroo Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ تازہ ترین امریکا نے جنگ ختم نہ کی تو اسلام آباد معاہدے پر مزید عمل نہیں کریں گے: ایران امریکا اور ایران کی ایک دوسرے کے اہداف پر رات بھر شدید بمباری؛ خطے کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے اسلام آباد کے مونال ریسٹورنٹ کو گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار