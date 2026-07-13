Trump on Strait of Hormuz | US Policy on Iran | Middle East Update - Aaj News

Trump on Strait of Hormuz | US Policy on Iran | Middle East Update - Aaj News
Published 13 Jul, 2026 07:00pm
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Trump on Strait of Hormuz | US Policy on Iran | Middle East Update - Aaj News
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