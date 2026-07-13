8 اکتوبر 2005 زلزلہ: 21 سال بعد بچے کی لاش برآمد

شائع 13 جولائ 2026 08:19pm
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Balakot Earthquake Discovery | Child Found After 21 Years | Construction Site Reveal - Aaj News
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