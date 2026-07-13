8 اکتوبر 2005 زلزلہ: 21 سال بعد بچے کی لاش برآمد شائع 13 جولائ 2026 08:19pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Balakot Earthquake Discovery | Child Found After 21 Years | Construction Site Reveal - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا تازہ ترین مونال، نسلہ اور بھٹو کی پھانسی: سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جو وقت کے ساتھ بدل گئے صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے اور ایران کا دوبارہ محاصرے کا اعلان آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کا سخت جواب دیا جائے گا: ایران کی ٹرمپ کو وارننگ