Groundwater Crisis Deepens in Pakistan | Water Levels Declining Rapidly - Aaj News

Groundwater Crisis Deepens in Pakistan | Water Levels Declining Rapidly - Aaj News
Published 14 Jul, 2026 12:30am
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Groundwater Crisis Deepens in Pakistan | Water Levels Declining Rapidly - Aaj News
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