Gold Prices Drop in Pakistan | Per Tola Falls by Rs5,600 - Aaj News

Gold Prices Drop in Pakistan | Per Tola Falls by Rs5,600 - Aaj News
Published 14 Jul, 2026 04:35pm
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Gold Prices Drop in Pakistan | Per Tola Falls by Rs5,600 - Aaj News
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