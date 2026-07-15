Karachi Hospital Crisis | Reused Syringes Risk Children’s Health | Urgent Action Needed - Aaj News

Karachi Hospital Crisis | Reused Syringes Risk Children’s Health | Urgent Action Needed - Aaj News
Published 15 Jul, 2026 12:20am
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Karachi Hospital Crisis | Reused Syringes Risk Children’s Health | Urgent Action Needed - Aaj News
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