Pakistan Saudi Turkey Pact | Islamic World Welcomes Defense Deal | Erdogan - Aaj News

Pakistan Saudi Turkey Pact | Islamic World Welcomes Defense Deal | Erdogan - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 11:15pm
ویڈیوز
Pakistan Saudi Turkey Pact | Islamic World Welcomes Defense Deal | Erdogan - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین