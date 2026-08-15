Kohat Dengue Outbreak | 70 Patients | DHQ Hospital | Health Crisis - Aaj News

Kohat Dengue Outbreak | 70 Patients | DHQ Hospital | Health Crisis - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 06:35pm
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Kohat Dengue Outbreak | 70 Patients | DHQ Hospital | Health Crisis - Aaj News
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