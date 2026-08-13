انورٹر بیٹری میں پانی کب ڈالنا چاہیے؟
آج کل تقریباً ہر گھر میں انورٹر موجود ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بیٹری کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر بیٹری میں پانی کب اور کتنا ڈالنا ہے اس کا علم نہ ہونا بیٹری کو جلد خراب کر دیتا ہے۔
بجلی کی لوڈشیڈنگ کے باعث انورٹر بہت سے گھروں کی ضرورت بن چکا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں جب بجلی کی بندش زیادہ ہو، انورٹر کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں صرف انورٹر کو چلانا کافی نہیں بلکہ اس کی بیٹری کی مناسب دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ بیٹری کی بروقت دیکھ بھال نہ کی جائے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے اور بیک اپ ٹائم بھی کم ہونے لگتا ہے۔
بیٹری میں پانی کی سطح پر نظر رکھیں
روایتی لیڈ ایسڈ بیٹری میں پانی کی مقدار وقت کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بیٹری کو وقفے وقفے سے چیک کرنا ضروری ہے۔ اگر بجلی کی بندش کم ہوتی ہے تو تقریباً ہر دو سے تین ماہ بعد پانی کی سطح کا جائزہ لیا جاسکتا ہے، جبکہ زیادہ استعمال کی صورت میں اسے پہلے چیک کرنا بہتر ہے۔ پانی کی سطح بہت کم ہونے کی صورت میں بیٹری کے اندرونی حصوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی عمر بھی متاثر ہوسکتی ہے۔
پانی کم ہونے کی علامات کو نظر انداز نہ کریں
اگر انورٹر پہلے کے مقابلے میں کم بیک اپ دے رہا ہے، بیٹری غیر معمولی طور پر گرم محسوس ہو رہی ہے یا اس کی کارکردگی مسلسل کم ہورہی ہے تو بیٹری کی حالت اور پانی کی سطح ضرور چیک کریں۔ تاہم ہر مسئلے کی وجہ صرف پانی کی کمی نہیں ہوتی، اس لیے خرابی برقرار رہنے کی صورت میں کسی ماہر سے بیٹری کا معائنہ کروانا بہتر ہے۔
پانی ڈالتے وقت درست مقدار کا خیال رکھیں
بیٹری میں پانی شامل کرتے وقت صرف مقدار ہی نہیں بلکہ سطح کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بیٹری پر کم اور زیادہ کی حد واضح ہوتی ہے۔ پانی کی سطح ان دونوں حدود کے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر سطح کم سے کم نشان سے نیچے چلی جائے تو مناسب مقدار میں پانی شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ حد سے اوپر بھرنا درست نہیں۔
بیٹری کو حد سے زیادہ نہ بھریں
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پانی ڈالنے سے بیٹری زیادہ دیر تک چلے گی، حالانکہ ایسا ضروری نہیں۔ بیٹری میں ضرورت سے زیادہ پانی بھرنے سے الیکٹرولائٹ کے باہر آنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور بیٹری کے آس پاس موجود حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے پانی ہمیشہ مقررہ حد تک ہی ڈالنا چاہیے۔
صرف ڈسٹل پانی استعمال کریں
بیٹری میں پانی ڈالتے وقت عام نل کا پانی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نل کے پانی میں موجود معدنیات اور دیگر اجزا بیٹری کے اندرونی حصوں کو متاثر کرسکتے ہیں۔ ایسی بیٹریوں کے لیے عموماً ڈسٹل پانی استعمال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ البتہ پانی ڈالنے سے پہلے بیٹری بنانے والی کمپنی کی ہدایات ضرور دیکھ لیں۔
ہر بیٹری میں پانی ڈالنا ضروری نہیں
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ تمام انورٹر بیٹریاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ کچھ بیٹریاں مینٹیننس فری ہوتی ہیں جنہیں کھول کر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے بیٹری کی قسم جانے بغیر اس کا ڈھکن کھولنے یا اس میں پانی شامل کرنے سے پہلے کمپنی کی ہدایات ضرور پڑھیں۔
بیٹری کی صفائی بھی اہم ہے
صرف پانی کی سطح چیک کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ بیٹری کے ٹرمینلز اور اطراف کی صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ گردوغبار، زنگ یا کسی قسم کا رساؤ نظر آئے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ بیٹری کے قریب نمی یا تیزابی مادے کے آثار موجود ہوں تو احتیاط کے ساتھ ماہر ٹیکنیشن سے معائنہ کروائیں۔
احتیاط کے ساتھ بیٹری کو چیک کریں
بیٹری کے اندر تیزابی محلول موجود ہوسکتا ہے، اس لیے اس کی دیکھ بھال کرتے وقت حفاظتی دستانے پہننا اور آنکھوں کو محفوظ رکھنا بہتر ہے۔ بیٹری کے قریب سگریٹ، آگ یا کسی بھی قسم کی چنگاری سے دور رہیں۔ اگر بیٹری پھولی ہوئی، لیک ہو رہی ہو یا بہت زیادہ گرم ہو رہی ہو تو خود اسے کھولنے کے بجائے ماہر سے مدد لیں۔
بروقت دیکھ بھال سے بیٹری کی عمر بہتر ہوسکتی ہے
انورٹر بیٹری کی مناسب دیکھ بھال ایک چھوٹا سا کام ضرور ہے، لیکن اس کا اثر بیٹری کی کارکردگی پر پڑ سکتا ہے۔ پانی کی سطح کی بروقت جانچ، درست قسم کا پانی استعمال کرنا، بیٹری کو صاف رکھنا اور کمپنی کی ہدایات پر عمل کرنا بیٹری کو بہتر حالت میں رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔