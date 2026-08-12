'امریکا اور ایران معاہدے کے انتہائی قریب ہیں': خواجہ آصف کا دعویٰ
مشرقِ وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری شدید سیکیورٹی بحران اور تعطل کے باوجود ایک مثبت سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کے روز کہا کہ امریکا اور ایران آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایک معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکی خبر رساں ادارے ’بلومبرگ‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے سخت ترین اور غیر لچکدار موقف کے باوجود، پاکستان اس بحران کو ٹالنے کے لیے اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مسلسل اور فعال طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کا تنازع خلیج میں کسی بھی وسیع امن معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران اس وقت تقریباً بند بحری گزرگاہ کے معاملے پر کسی نہ کسی طرح کے انتظام یا معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، جو کہ اب تک دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔
انہوں نے مزید امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالات اب امن کے حق میں جا رہے ہیں، اور پچھلے دو یا تین دنوں میں ملنے والے اشارے بتاتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سمجھوتے کے بالکل قریب ہیں۔
اگرچہ انہوں نے کسی حتمی کامیابی کی تفصیلی معلومات شیئر نہیں کیں، لیکن ان کا یہ بیان خطے میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے۔
خواجہ آصف کا یہ اہم بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران کے دورے پر ہیں، جہاں وہ آبنائے ہرمز کے تعطل کو ختم کرنے اور روک دی جانے والی بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کی نئی کوششوں کے تحت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ’ارنا‘ کے مطابق، محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ اہم سفارتی اور دوطرفہ امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔
اس ثالثی کے عمل میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز و آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی مسلسل اور براہِ راست حصہ لے رہے ہیں۔
ترک خبر رساں ادارے ’اناطولو‘ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس تعطل کو دور کرنے کے لیے ایرانی قیادت کے ساتھ کچھ نئی تجاویز شیئر کی ہیں۔
اس سفارتی مہم کے دوران قطر کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے بھی میڈیا کو بتایا کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کچھ تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھولنے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات اب انتہائی اعلیٰ اور جدید مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔
یاد رہے کہ امریکا اور ایران نے رواں سال 17 جون کو ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے جس کے بعد حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، لیکن بعد میں سیکیورٹی ضمانتوں اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت پر اختلافات کے باعث یہ عمل رک گیا تھا۔
اسی دوران 8 سے 24 جولائی کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست فوجی حملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، جہاں واشنگٹن نے ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا اور تہران نے جواب میں اردن، بحرین اور کویت سمیت کئی عرب ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، تاہم اب پاکستان کی کوششوں سے امن کی راہیں ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔