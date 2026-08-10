معروف 73 سالہ بھارتی فلم ساز ریپ اور جنسی ہراسانی کے مقدمے میں گرفتار
ممبئی پولیس نے بالی ووڈ کے 73 سالہ فلم ساز شکیل نورانی کو جنسی زیادتی اور بلیک میلنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی ایک 33 سالہ اداکارہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے بعد عمل میں آئی ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق فلم ساز شکیل نورانی گزشتہ تقریباً 40 دنوں سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار تھے، جنہیں بالآخر مہاراشٹر کے ضلع ستارہ کے ایک فارم ہاؤس سے کافی تلاش کے بعد حراست میں لیا گیا۔
پولیس میں جمع کرائی گئی شکایت کے مطابق اداکارہ کا شکیل نورانی سے پہلا رابطہ 2016 میں ہوا تھا۔ اداکارہ نے الزام لگایا ہے کہ فلم ساز نے ان کا سالوں تک بار بار جنسی استحصال کیا۔
اداکارہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ شکیل نورانی نے انہیں نشہ آور ادویات دیں اور قابل اعتراض حالات میں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کیں۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ شکیل نورانی ان ویڈیوز کو عام کرنے کی دھمکی دے کر انہیں بلیک میل کرتے رہے اور ان مبینہ واقعات کے نتیجے میں ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔
کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے فلم ساز شکیل نورانی کی تلاش شروع کی اور مسلسل چھاپے مارنے کے بعد انہیں ریاست مہاراشٹرکے ضلع ستارا سے گرفتار کر لیا۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس سندیپ گھگے نے شکیل نورانی کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور قانون کے مطابق معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شکیل نورانی کے خلاف بھارتیہ نَیائے سنہیتا کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
شکیل نورانی بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک معروف نام رہے ہیں اور انہوں نے 1999 میں ’بڑے دل والا‘ اور 2000 میں مشہور بالی ووڈ فلم ’جورو کا غلام‘ میں بطور ہدایت کاراور فلم پروڈیوسر اپنے فرائض انجام دیے تھے۔
دوسری جانب ان کے وکیل نے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کی تردید کی ہے۔ اس وقت فلم ساز شکیل نورانی پولیس تحویل میں ہیں۔ پولیس معاملے کے تمام پہلوؤں کی تحقیق کر رہی ہے، جبکہ تمام الزامات کا عدالت میں ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔