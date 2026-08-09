آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران نے 6 نئی شرائط پیش کردیں
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے امریکا سے جنگ کا ہرجانہ ادا کرنے سمیت 6 نئی شرائط پیش کردی ہیں۔
ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے نئی شرائط پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا جنگ کا ہرجانہ ادا کرے اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔
محمد باقر ذوالقدر کے مطابق دوسری شرط یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکا سب سے پہلے ایران اور اس کی مقدس اقدار کے خلاف دھمکیاں دینا بند کرے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ تہران کے خلاف فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ خطے میں ایران کے اتحادیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں بھی مستقل طور پر روک دی جائیں۔
محمد باقر ذوالقدر نے چوتھی شرط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل اپنی بحری اور فضائی افواج کو علاقے سے واپس بلائے۔
اس کے علاوہ پانچویں اور چھٹی شرط یہ رکھی گئی کہ ایران پر عائد امریکی پابندیاں ختم کی جائیں اور بیرونِ ملک منجمد کیے گئے ایرانی اثاثے بھی بحال کیے جائیں۔
محمد باقر ذوالقدر نے کہا کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل جنگ ہو یا مذاکرات، ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔‘
ایران کی جانب سے یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب آبنائے ہرمز کی صورتحال عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ آبی راستہ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے اور اس میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کا اثر عالمی توانائی کی منڈی اور تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔
ایران کا مؤقف ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکا کو پہلے اس کے مطالبات پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ ایران نے واضح کیا ہے کہ ان شرائط پر اس کا مؤقف جنگ اور مذاکرات دونوں صورتوں میں برقرار رہے گا۔
دوسری جانب پاسداران انقلاب کے ترجمان سردار محبی نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا عمان کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔
ایران کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان کے مطابق عمان کے ساتھ مفاہمت کے عمومی فریم ورک پر اتفاق ہوگیا ہے، تاہم اس کی اعلیٰ سطح پر حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔
اُدھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ معاہدہ انتہائی قریب ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکا مسلسل مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کررہا ہے اور ہرمز میں نئے بحری راستے قائم کرنے کی کوشش کررہا ہے۔
دوسری جانب عمان نے ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز کے معاملے پر جاری مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔
عمان نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر مسلسل حملے ناقابل قبول ہیں۔
دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز پر ٹول نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکا ایرانی یقین دہانی پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرے گا جب تک اس کے عملی اقدامات سامنے نہیں آتے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا تجارتی جہازوں پر حملے نہ کرنے کی واضح ضمانت چاہتا ہے۔
امریکی نائب صدر کے مطابق آبنائے ہرمز میں موجود بارودی سرنگیں بحری آمدورفت میں بڑی رکاوٹ ہیں، جبکہ امریکا خلیج سے تیل اور گیس کی ترسیل کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال دیکھنا چاہتا ہے۔