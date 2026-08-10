آزاد کشمیر انتخابات کا فائنل راؤنڈ: موجودہ اور دو سابق وزرائے اعظم کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا
آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں پونچھ ڈویژن کے دو اضلاع باغ اور حویلی کے چار اہم حلقوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صبح شروع ہونے والا ووٹنگ کا یہ سلسلہ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے چلے گا تاکہ تمام شہری اپنا حقِ رائے دہی پرسکون انداز میں استعمال کر سکیں۔
ان چار حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد حیثیت سے حصہ لینے والے مجموعی طور پر 72 امیدوار آمنے سامنے ہیں، جن میں موجودہ وزیراعظم اور دو سابق وزرائے اعظم بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ انتخابی معرکہ انتہائی دلچسپ اور توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
انتخابی شیڈول میں کچھ تبدیلیوں کے بعد اب پونچھ ڈویژن کے چار اضلاع میں سے صرف ضلع باغ کے تین اور حویلی کے ایک حلقے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ ضلع پونچھ کے پانچ اور سدھنوتی کے دو حلقوں میں انتخابات کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔
جن حلقوں میں آج مقابلہ ہو رہا ہے ان میں حلقہ ایل اے 14 باغ شامل ہے جہاں سابق وزیراعظم سردار عتیق احمد خان سمیت 21 امیدوار میدان میں ہیں۔
اسی طرح حلقہ ایل اے 15 باغ میں سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس سمیت 20 امیدوار ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں، جبکہ حلقہ ایل اے 16 میں 22 امیدواروں کے درمیان زبردست مقابلہ ہے۔
حلقہ ایل اے 17 حویلی میں موجودہ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور سمیت 9 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔
ان چاروں حلقوں میں مسلم کانفرنس اور استحکامِ پاکستان پارٹی (آئی پی پی) کے سربراہان کی موجودگی نے سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔
چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی گہما گہمی اور امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حلقوں میں تقریباً 4 لاکھ 60 ہزار ووٹرز اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کریں گے، اور ووٹرز کی سہولت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چاروں حلقوں میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور فول پروف انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔
آزاد کشمیر کے اب تک کے انتخابی نتائج پر نظر ڈالی جائے تو پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر مقابلہ ہوا تھا، جس میں مسلم لیگ ن نے 9 اور پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی تھیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، جہاں مسلم لیگ ن 15 اور پیپلز پارٹی 6 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔
اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مجموعی 45 نشستوں میں سے مسلم لیگ ن 24 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔
آج ہونے والے انتخابات کے نتائج آزاد کشمیر کی مستقبل کی حکومت کی حتمی شکل طے کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گے۔