لیپ ٹاپ چارج کرتے وقت یہ غلطیاں نہ کریں، ورنہ بڑا نقصان ہوگا
موجودہ دور میں لیپ ٹاپ ہماری ملازمت، تعلیم، آن لائن کاروبار اور تفریح کے لیے روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ تاہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کی دیکھ بھال اور چارجنگ کے معاملے میں شدید لاپرواہی برتتے ہیں۔
ہماری یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور غیر محتاط عادات مسلسل جاری رہنے کی صورت میں لیپ ٹاپ کی بیٹری کی کارکردگی کو وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہیں لیپ ٹاپ زیادہ گرم ہوسکتا ہے اور بعض اوقات آلے کو مکمل طور پر بیکار بھی بنا دیتی ہیں۔
وہ عام غلطیاں بیان کی جارہی ہیں جن سے احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔
نرم سطح جیسے بستر یا صوفے پر رکھ کر چارج کرنا
کئی لوگ لیپ ٹاپ کو بستر، کمبل، تکیے یا صوفے پر رکھ کر چارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ عادت خطرناک ہوسکتی ہے۔
جب آپ لیپ ٹاپ کو بستر، تکیے یا صوفے پر رکھ کر چارج پر لگاتے ہیں تو اس کے اندر موجود گرم ہوا نکلنے والے سوراخ (وینٹس) بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندرونی درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے جو مدر بورڈ اور دیگر نازک پرزوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کو ہمیشہ کسی سخت، چپٹی اور ہموار سطح جیسے میز پر رکھ کر ہی استعمال اور چارج کریں۔
غیر ضروری رات بھر چارجنگ پر لگے رہنے دینا
اگرچہ جدید دور کے اسمارٹ لیپ ٹاپس میں خودکار نظام موجود ہوتا ہے جو بیٹری مکمل ہونے پر چارجنگ روک دیتا ہے، لیکن پھر بھی مسلسل رات بھر بجلی کا ساکٹ آن رکھنا بیٹری کی ساخت اور لائف سائیکل کو متاثر کرتا ہے۔
بیٹری کو سو فیصد چارج کرنے کے بجائے اس کا لیول 20 سے 80 فیصد کے درمیان رکھنا سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے یا پھر مینوفیکچرر کی تجویز کردہ بیٹری کیئر سیٹنگ استعمال کرنا بہتر ہوسکتا ہے۔
مقامی یا سستے چارجرز کا استعمال
لیپ ٹاپ کے لیے چارجر کا انتخاب بھی انتہائی اہم ہے۔ صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ چارجر کا کنیکٹر لیپ ٹاپ میں فٹ ہورہا ہے۔ وولٹیج، کرنٹ اور پاور کی ضروریات بھی درست ہونی چاہئیں۔
اصل چارجر خراب ہونے کی صورت میں مارکیٹ سے سستا یا غیر تصدیق شدہ مقامی چارجر خریدنا ایک بڑی غلطی ہے۔ یہ چارجرز لیپ ٹاپ کو درکار درست برقی وولٹیج اور کرنٹ مہیا نہیں کر پاتے، جس سے نہ صرف بیٹری کی لائف ختم ہوتی ہے بلکہ شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔
اس لیے بہتر ہے کہ کمپنی کا اصل چارجر یا کسی معتبر اور تصدیق شدہ برانڈ کا ایسا چارجر استعمال کیا جائے جو آپ کے مخصوص لیپ ٹاپ کے لیے موزوں ہو۔ اگر لیپ ٹاپ یو ایس بی- سی کے ذریعے چارج ہوتا ہے تو صرف کنیکٹر ایک جیسا ہونا کافی نہیں، مناسب پاور آؤٹ پٹ اور معیار بھی ضروری ہے۔
چارجنگ کے دوران زیادہ گرم ہونے کو معمولی سمجھنا
اگر چارجنگ کے عمل کے دوران آپ کا لیپ ٹاپ غیر معمولی طور پر گرم ہو رہا ہو تو اسے ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ شدید حرارت بیٹری کے سیلز کو جلدی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ دیر کے لیے چارجنگ روک دیں، ڈیوائس کو کسی ٹھنڈی جگہ پر منتقل کریں یا پھر اچھے معیار کے کولنگ پیڈ کا سہارا لیں۔
چارجنگ کے دوران سنگین اور بھاری کام کرنا
لیپ ٹاپ چارجرپر لگا ہو اور اس دوران اس پر ہیوی گیمنگ کرنا، فور کے ویڈیو ایڈٹ کرنا یا کوئی بڑا سافٹ ویئر چلانا پروسیسر اور بیٹری دونوں پر بیک وقت ڈبل دباؤ ڈالتا ہے۔
اس دوران ڈیوائس زیادہ گرم بھی ہوسکتی ہے، خاص طور پر اگر وینٹس بند ہوں یا کولنگ سسٹم میں دھول جمع ہو۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ چارجنگ کے دوران لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ عام کام جیسے براؤزنگ، دستاویز لکھنا یا ویڈیو دیکھنا عموماً مسئلہ نہیں، اصل احتیاط بہت زیادہ لوڈ اور مسلسل اوور ہیٹنگ سے متعلق ہے۔
صفر فیصد تک بیٹری ختم نہ ہونے دیں
ایک اور عام غلطی یہ ہے کہ لوگ لیپ ٹاپ کی بیٹری کو بار بار تقریباً صفر فیصد تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اسے چارج کرتے ہیں۔ جدید لیتھیم آئن اور لیتھیم پولیمر بیٹریوں کے لیے بار بار مکمل ڈسچارج کرنا عموماً بہترین عادت نہیں سمجھا جاتا۔
بہتر یہ ہے کہ روزمرہ استعمال میں بیٹری کو مکمل ختم ہونے سے پہلے چارج کرلیا جائے۔ البتہ کبھی کبھار بیٹری کی فیصد کی ریڈنگ غیر معمولی ہو تو مینوفیکچرر کی ہدایات کے مطابق بیٹری کیلیبریشن کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
مفت وائی فائی یا پبلک چارجنگ کا احتیاط سے استعمال
کسی بھی پبلک جگہ پر نامعلوم پاور بینک یا کیبل سے ڈیوائس کو چارج کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے ڈیٹا چوری ہونے اور ہیکنگ کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔
لیپ ٹاپ کی صفائی
وقت کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کے کولنگ فین اور وینٹس میں دھول مٹی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پنکھا صحیح سے کام نہیں کرتا اور ڈیوائس گرم ہوتی ہے۔ مہینے میں ایک بار ایئر بلور یا کپڑے سے ان سوراخوں کو صاف کرنا مفید رہتا ہے۔
اصل بیٹری اور چارجر کی اہمیت
لیپ ٹاپ کی بیٹری صرف ایک عام بیٹری نہیں ہوتی بلکہ اس میں حفاظتی نظام اور مخصوص چارجنگ مینجمنٹ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے خراب یا غیر معیاری متبادل بیٹری لگوانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنا ضروری ہے۔
اگر بیٹری پھول جائے، لیپ ٹاپ کا نچلا حصہ ابھرا ہوا محسوس ہو، اچانک بند ہونے لگے یا معمول سے بہت زیادہ گرم ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ڈیوائس کو خود کھولنے کے بجائے ماہر ٹیکنیشن سے چیک کروانا زیادہ محفوظ ہے۔
چارجنگ کیبل کو بھی نظر انداز نہ کریں
صرف چارجر ہی نہیں بلکہ چارجنگ کیبل بھی اہم ہے۔ اگر کیبل کٹی ہوئی، جلی ہوئی، بہت زیادہ گرم ہونے والی یا ڈھیلے کنکشن والی ہو تو اسے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ خراب کیبل بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرسکتی ہے اور بعض صورتوں میں حفاظتی خطرات بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔
یاد رکھیں کہ لیپ ٹاپ کو چارج کرنا خود کوئی مشکل کام نہیں، لیکن غلط سطح، ناقص چارجر، ضرورت سے زیادہ گرمی اور غیر ضروری بھاری استعمال جیسی عادتیں وقت کے ساتھ بیٹری اور ڈیوائس کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں۔ چند چھوٹی احتیاطیں آپ کے لیپ ٹاپ کو زیادہ عرصے تک بہتر حالت میں رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔