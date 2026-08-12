آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہے؟
وفاقی حکومت نے 12 اگست کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 92 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 382 روپے 25 پیسے مقرر کی ہے۔
حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 70 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 39 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی اور پرانی قیمتیں برقرار رکھی گئی تھیں۔
اگر 20 جولائی سے لے کر اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے مجموعی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر نو بار کمی کی گئی اور سات بار اضافہ کیا گیا۔
اس کے برعکس ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اس پورے عرصے کے دوران چھ بار کمی کی گئی جبکہ نو بار اس کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا۔