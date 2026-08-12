امریکی فوج نے ایران کی جانب جانے والے کارگو جہاز پر میزائل داغ دیے
امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک جنگی ہیلی کاپٹر نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرنے والے ایک کارگو بحری جہاز پر میزائل داغے ہیں تاکہ اس کا اسٹیرنگ سسٹم ناکارہ بنایا جا سکے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کی جانب سے جاری کردہ ایک آفیشل بیان کے مطابق، منگل کے روز امریکی ایم ایچ-60 ہیلی کاپٹر نے پاناما کے پرچم بردار جہاز ’ایم وی ویلا نووا‘ نامی تجارتی جہاز کے انجن روم پر دو ہیلفائر میزائل فائر کیے۔
سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب جہاز کے سویلین عملے نے امریکی افواج کی طرف سے دی جانے والی بار بار کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔
امریکی فوج نے مزید بتایا کہ یہ بحری جہاز اب ایران کی طرف سفر نہیں کر رہا، تاہم بیان میں کسی جانی نقصان یا زخمیوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
دوسری جانب ایران نے اس واقعے پر اب تک کوئی باقاعدہ تبصرہ نہیں کیا ہے۔
واضح رہے کہ امریکا 28 فروری کو اپنے اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد سے ایرانی بندرگاہوں کی سخت ناکہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں تہران نے اسرائیل اور خلیج میں امریکی اتحادی ممالک پر جوابی حملے کیے اور دنیا میں تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری راستے، آبنائے ہرمز کو بھی عملی طور پر بند کر دیا ہے۔
اس جنگ سے پہلے دنیا بھر کے تیل اور مائع قدرتی گیس کا پانچواں حصہ اسی آبنائے سے گزرتا تھا، اور اس کی بندش کے بعد سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔
ثالثی کرنے والے ممالک اب تک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے فریقین کو کسی معاہدے پر راضی کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جون میں آخری جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان وقتاً فوقتاً فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری اپنے بیان میں سینٹ کام نے واضح کیا کہ امریکی ناکہ بندی پوری طرح سے نافذ العمل ہے اور 11 اگست تک امریکی فوج ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہے، جبکہ بات نہ ماننے والے تین جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا ہے اور دو جہازوں پر امریکی اہلکار معائنے کے لیے سوار ہوئے ہیں۔
ایک الگ واقعے میں، یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے منگل کو بتایا کہ بحیرہ احمر میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے ایک کارگو جہاز پر کیے گئے حملوں میں چھ افراد ہلاک اور دس زخمی ہوئے ہیں۔
اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کا فوجی ساز و سامان لے جانے والے ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔
مہم جوئی اور جنگ کے آغاز کے بعد سے کسی بحری جہاز پر حوثی گروپ کا یہ پہلا ہلاکت خیز حملہ دکھائی دیتا ہے۔