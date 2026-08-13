گووندا کی مبینہ گرل فرینڈ کومل رانی کون ہیں؟
بولی ووڈ کے معروف اداکار گووندا ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی سے متعلق خبروں کے باعث توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ حال ہی میں انہیں نئی اداکارہ کومل رانی سوارنکر کے ساتھ ممبئی ایئرپورٹ پر دیکھا گیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان مبینہ تعلقات کی قیاس آرائیاں تیز ہوگئیں۔ تاہم گووندا اور کومل دونوں نے اب تک اپنے درمیان کسی رومانوی تعلق کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔
سوال یہ ہے کہ آخر کومل رانی سوارنکر کون ہیں اور اچانک ان کا نام گووندا کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کومل بولی ووڈ میں نئی انٹری لینے والی اداکارہ ہیں اور ان کا تعلق اتر پردیش سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے ذاتی پس منظر، تعلیم اور عمر کے بارے میں فی الحال بہت زیادہ معلومات عوامی سطح پر موجود نہیں ہیں۔
کومل رانی سوارنکر اس وقت زیادہ خبروں میں آئیں جب ان کا نام گووندا کے آنے والے فلمی منصوبے ’روپا‘ کے ساتھ سامنے آیا۔ گووندا بالی ووڈ کے ان اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک فلمی دنیا میں اپنی اداکاری اور مزاحیہ انداز سے شائقین کو محظوظ کیا ہے۔ ایسے معروف اداکار کے ساتھ نئی اداکارہ کا کام کرنا بھی کومل کے لیے خاصی توجہ کا باعث بنا۔
کومل سوشل میڈیا پر بھی فعال ہیں۔ ان کے 15 ہزار سے زائد فالوورز بتائے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی تصاویر، ویڈیوز، فوٹو شوٹس اور مختلف سرگرمیوں کی جھلکیاں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اگرچہ وہ ابھی فلمی دنیا میں نئی ہیں، لیکن گووندا کے ساتھ کام کرنے کی خبروں کے بعد ان کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔
’روپا‘ کے علاوہ کومل رانی سوارنکر کا نام گووندا کے ایک اور ممکنہ پروجیکٹ ’دنیاداری‘ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ اس منصوبے میں بھی اداکار کے ساتھ نظر آسکتی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے حتمی تفصیلات یا باضابطہ اعلان سامنے آنے تک اسے محض رپورٹ شدہ اطلاع ہی سمجھا جا رہا ہے۔
گووندا اور کومل کے مبینہ تعلقات کی بات اس وقت زیادہ نمایاں ہوئی جب دونوں کو حال ہی میں ممبئی ایئرپورٹ پر ایک ساتھ دیکھا گیا۔ ان کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں۔ کچھ حلقوں نے اسے صرف ایک پیشہ ورانہ ملاقات قرار دیا جبکہ بعض نے دونوں کے درمیان رومانوی تعلق کا امکان ظاہر کیا۔
یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ زیر بحث آیا کیونکہ گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کی جانب سے ماضی میں اداکار کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ کومل کے ساتھ گووندا کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیے جانے پر سنیتا نے طنزیہ انداز میں سنسکرت کی کہاوت ’وناش کالے وپریت بدھی‘ کا حوالہ دیا، جس کا مفہوم ہے کہ برا وقت آنے پر انسان کی سمجھ بوجھ بھی متاثر ہوسکتی ہے۔
سنیتا کے اس ردعمل کے بعد گووندا اور کومل کے تعلقات سے متعلق بحث نے مزید شدت اختیار کرلی۔ تاہم سنیتا کے بیان کو بھی کسی رومانوی تعلق کی تصدیق کے طور پر نہیں دیکھا جاسکتا، کیونکہ اصل صورتحال کے بارے میں گووندا اور کومل کا اپنا مؤقف زیادہ اہم ہوگا۔
دوسری جانب گووندا نے کومل کے ساتھ افیئر کی افواہوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ان کا نام ان کی ہیروئنز کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے اور اس لیے ایسی خبریں ان کے لیے نئی نہیں ہیں۔ اداکار نے کومل کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان افواہوں کے باوجود اس معاملے پر کوئی غیر ضروری بیان نہیں دیا۔
گووندا کے مطابق ان کے بارے میں اس طرح کی قیاس آرائیاں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں، اس لیے وہ ان خبروں سے زیادہ حیران نہیں ہوتے۔ کومل رانی سوارنکر نے تاحال گووندا کے ساتھ اپنے مبینہ تعلق کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا ہے۔
فی الحال گووندا اور کومل کے درمیان رومانوی تعلق کی خبریں صرف قیاس آرائیوں اور میڈیا رپورٹس تک محدود ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ نظر آنا اور ممکنہ فلمی منصوبوں میں کام کرنا اپنی جگہ، لیکن جب تک دونوں میں سے کوئی اس تعلق کی تصدیق نہیں کرتا، اسے حتمی حقیقت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ آنے والے فلمی منصوبے ہی یہ واضح کریں گے کہ گووندا اور کومل کی جوڑی صرف پردے تک محدود ہے یا ان کی پیشہ ورانہ شراکت داری مزید آگے بڑھتی ہے۔