حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا
وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے آج ایک بار پھر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں معمولی کمی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ کردیا ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے 13 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
نوٹیکفیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 94 پیسے کی معمولی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 92 پیسے سے کم ہو کر 324 روپے 98 پیسے ہوگئی ہے۔
دوسری طرف ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 54 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 382 روپے 25 پیسے سے بڑھا کر 382 روپے 79 پیسے مقررکردی گئی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے اگلے روز 13 اگست 2026 کے لیے ہوگا۔
اوگرا نے وفاقی حکومت کے نظرثانی شدہ پیٹرولیم پرائسنگ میکنزم کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی نئی ایکس ڈپو قیمتیں جاری کی ہیں۔
یاد رہے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورت حال کے باعث حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ کیا ہے تاہم ہفتہ اور اتوار کو قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اور قیمتیں برقرار رہتی ہیں۔
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یاد رہے کہ 17 جولائی کو وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین اب روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا، اوگرا روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرکے ویب سائٹ پر لگایا کرے گی۔
بعد ازاں اسی روز حکومت نے پیٹرولیم منصوعات کی قیمتوں میں اگلے 3 روز کے لیے اضافہ کیا تھا، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 05 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
20 جولائی کو وفاقی حکومت نے عوام کو معمولی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی، اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی جب کہ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
پھر 21 جولائی کو حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی تھی۔
اس کے اگلے روز 22 جولائی کو بھی پیٹرولیم منصوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی۔
23 جولائی کو بھی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 40 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے بڑھائے گئے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے مقرر ہوگئی تھی۔
اس کے بعد 24 جولائی کو بھی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے 66 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 80 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا، اس اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی تھی تاہم 25 جولائی کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گئی تھیں۔
27 جولائی کو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول ایک روپے سستا کیا تھا، اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگا کردیا گیا تھا، اس اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی۔
حکومت نے 28 جولائی کو پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے 63 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا تھا۔
29 جولائی کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے مقرر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا کردیا گیا تھا، جس کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی۔
اس کے بعد 30 جولائی کو حکومت نے پیٹرول ایک روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا کرکے نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر کردی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی 2 روپے 42 پیسے اضافے کے بعد 393 روپے 04 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔
31 جولائی کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی کی گئی تھی، جس کے بعد پیٹرول نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی اور یہ قیمتیں 3 اگست تک برقرار رہی تھیں۔
3 اگست کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کمی کی گئی تھی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4 روپے 08 پیسے کمی کے بعد 331 روپے 95 پیسے ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی 2 روپے 45 پیسے کمی کے بعد 389 روپے 93 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔
اس کے بعد 4 اگست کو بھی حکومت نے مسلسل دوسرے روز پیٹرول 3 روپے 39 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 4 روپے 07 پیسے فی لیٹر سستا کیا تھا، اس کمی کے ساتھ پیٹرول کی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی۔
حکومت کی جانب سے 5 اگست کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔ جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 01 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔
6 اگست کو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی ایک روپے 50 پیسے فی لیٹر کی کمی ہوئی تھی، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔
7 اگست کو اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا 10 اگست کی رات تک کے لیے اعلان کیا تھا، جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 20 پیسے کمی کی گئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل ایک روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا تھا۔ اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی جب کہ 10 اگست کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی تھیں۔
گزشتہ روز 11 اگست کو حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر میں قیمت میں 1 روپے 70 پیسے کم کرکے نئی قیمت 325 روپے 92 پیسے مقرر کردی تھی اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 1 روپے 39 پیسے کے اضافے کے بعد 382 روپے 25 پیسے ہوگئی مقرر ہوگئی تھی۔