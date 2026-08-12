میڈیکل لیگو آفس نے میر رضا کیس میں کوتاہیاں کیں: آئی جی سندھ
کراچی کے انتہائی اہم اور ہائی پروفائل میر رضا ہلاکت کیس کی موجودہ صورتحال اور تفتیش میں سامنے آنے والی مبینہ غفلت پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا ہے کہ وہ میر رضا کیس کے اصل حقائق پر ابھی کچھ کہنا نہیں چاہیں گے، لیکن میڈیکو لیگل آفس نے اس کیس میں واضح کوتاہیاں کی ہیں۔
جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ اگر کوئی بھی اس غفلت میں ملوّث پایا گیا تو اسے کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔
آئی جی سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں سختی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس نے اب تک ستائیس ہزار سے زیادہ اہلکاروں کو سزائیں دی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو سب کا نقصان ہوگا اور جب ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا تو پھر کوئی تھانے کا گھیراؤ نہیں کرے گا۔
دوسری جانب، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کراچی آرٹس کونسل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ میر رضا کیس کی منصفانہ تفتیش ہوگی اور تحقیقات کے ہر مرحلے سے مقتول کے اہل خانہ کو آگاہ رکھا جائے گا۔
گزشتہ روز مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ جوڈیشل کمیشن کیس کی تفتیش کے لیے نہیں بنایا جا رہا تھا بلکہ اس کا مقصد پولیس اور میڈیکو لیگل کے نظام میں سامنے آنے والی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا تھا، لیکن مقتول کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کی خواہش ظاہر کی جس پر حکومت نے ان کی رائے کا احترام کیا۔
انہوں نے کہا کہ کیس حل ہونے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد پولیس اور میڈیکو لیگل سے متعلق جو بھی کوتاہیاں سامنے آئیں گی، ان پر سخت کارروائی کرنا ان کی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔
کیس کی تحقیقات میں ایک بہت بڑی کامیابی بھی سامنے آئی ہے جہاں سندھ فارنزک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈی این اے شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔
فارنزک رپورٹ کے مطابق، گلستانِ جوہر میں ایک گیسٹ ہاؤس کے باہر سے ملنے والی لاش کے ڈی این اے نمونے مقتول میر رضا کے والدین کے ریفرنس سیمپلز سے مکمل طور پر میچ کر گئے ہیں، جس کے بعد سائنسی طور پر یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ لاش میر رضا کی ہی تھی۔ اس تصدیق کے ساتھ ہی تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل سابقہ تفتیشی ٹیم کی مبینہ غفلت کے باعث جائے وقوعہ کی جیو فینسنگ، موبائل ڈیٹا ریکارڈ کا حصول اور مقتول کی اسمارٹ واچ کا فرانزک تک نہیں کروایا گیا تھا۔ تاہم، میر رضا کی شرٹ کے کیمیائی تجزیے سے یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ اس پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے ہیں، خون میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء پائے گئے ہیں اور گولی بھی کمر کی جانب سے ماری گئی تھی۔