رونالڈو اور جارجینا کی شادی: مالی معاہدے کی تفصیلات سامنے آگئیں
عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اور جارجینا روڈریگز نے 11 اگست کو ایک نجی تقریب میں شادی کرلی، جس میں صرف قریبی اہل خانہ اور دوستوں نے شرکت کی۔ دونوں نے اپنی شادی کو انتہائی نجی رکھا، تاہم اب ان کے مبینہ مالی معاہدے سے متعلق تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق رونالڈو اور جارجینا نے پرتگال میں شادی کے لیے علیحدہ جائیداد کا نظام اختیارکیا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی ذاتی دولت، آمدنی، سرمایہ کاری اور دیگر اثاثوں کے الگ الگ مالک رہیں گے۔ شادی کے بعد بھی ایک فریق کی ملکیت خود بخود دوسرے فریق کی مشترکہ ملکیت نہیں بنے گی۔
میکسیکو کے ایک اشاعتی ادارے این پاریخا نے مبینہ شادی کی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جوڑے کے درمیان یہی مالی معاہدہ طے کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت رونالڈو کی شادی سے پہلے یا شادی کے دوران حاصل کی گئی دولت پر ان کا انفرادی حق برقرار رہے گا، جبکہ جارجینا کی اپنی ملکیت بھی الگ تصور کی جائے گی۔
اس معاہدے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اگر مستقبل میں دونوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق ہوتی ہے تو ان کے اثاثے خود بخود برابر تقسیم نہیں ہوں گے۔ یعنی شادی ختم ہونے کی صورت میں صرف شادی شدہ ہونے کی بنیاد پر دونوں کی تمام جائیداد مشترکہ نہیں سمجھی جائے گی۔
رپورٹ کے مطابق رونالڈو کی فٹبال سے حاصل ہونے والی آمدنی، تشہیری معاہدے، سعودی پرو لیگ کے کلب النصر سے ملنے والی رقم اور ان کے کاروباری منصوبے بھی اسی علیحدہ ملکیتی نظام کے تحت ان کے پاس رہیں گے۔ ان کاروباری منصوبوں میں پیستانا سی-آر-7 ہوٹل چین بھی شامل ہے۔
تاہم پرتگالی میگزین ٹی وی گائیا نے اس حوالے سے مزید دعوے کیے ہیں۔ میگزین کے مطابق شادی کی رجسٹریشن میں ایسی شرائط بھی شامل ہیں جو ممکنہ طور پر مستقبل میں طلاق کی صورت میں لاگو ہوسکتی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں شرط جارجینا کے لیے مبینہ طور پر ماہانہ تقریباً ایک لاکھ یورو کی رقم ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر دونوں مستقبل میں الگ ہوتے ہیں تو میڈرڈ کے علاقے لا فِنکا میں موجود ان کی پرتعیش رہائش گاہ جارجینا کی ملکیت میں رہ سکتی ہے۔ اس جائیداد کی موجودہ مالیت 5.6 ملین ڈالر سے زیادہ بتائی گئی ہے۔
گلف نیوز کے مطابق، رونالڈو اور جارجینا کی شادی سے متعلق مالی معاہدے کی اطلاعات پہلی بار 2023 میں سامنے آئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ یہ انتظام ان کی منگنی سے بھی پہلے طے کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جارجینا کو جوڑے کے پانچوں بچوں کی قانونی ماں ہونے کے حوالے سے بھی مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب فوربز کے مطابق رونالڈو کی 2026 کی مجموعی آمدنی تقریباً 275 ملین ڈالر رہنے کا اندازہ ہے، جس میں النصر کے معاہدے اور تشہیری معاہدوں سے حاصل ہونے والی آمدنی نمایاں ہے۔
یہ تمام تفصیلات غیر ملکی میڈیا رپورٹس اور مبینہ دستاویزات کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں، جبکہ رونالڈو یا جارجینا کی جانب سے ان مالی شرائط کی مکمل سرکاری وضاحت سامنے نہیں آئی۔ اس لیے ان دعوؤں کو حتمی تصدیق شدہ معلومات کے بجائے میڈیا رپورٹس کے طور پر دیکھنا مناسب ہوگا۔
شادی کی تقریب میں رونالڈو اور جارجینا کے پانچوں بچے بھی شریک ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق رونالڈو کے دیرینہ دوست میگل پائیشاؤ اور جارجینا کی بہن ایوانا روڈریگز نے شادی میں بطور گواہ شرکت کی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے معروف ترین فٹبالرز میں شمار ہونے والے رونالڈو کی شادی میں کسی بڑے مشہور فٹبالر کی شرکت کی اطلاع نہیں ملی۔ نہ پرتگال کی قومی ٹیم کے نمایاں کھلاڑیوں کی شرکت سامنے آئی اور نہ ہی النصر کے کسی بڑے کھلاڑی کی موجودگی کی اطلاع ملی۔
دونوں نے شادی کے بعد اپنے خاندانی نام تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب شادی کی تقریب کے مقام کو تاحال مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل پرتگال کے شہر فنشال میں شادی کی تقریب منعقد ہونے کی افواہیں گردش کرتی رہی تھیں، جس کے باعث وہاں مداحوں اور میڈیا کی توجہ بھی مرکوز رہی۔
رونالڈو اور جارجینا نے اپنی نجی زندگی اور شادی سے متعلق معلومات کو محدود رکھنے کی پالیسی برقرار رکھی ہے، تاہم ان کے مالی معاہدے اور جائیداد سے متعلق مبینہ تفصیلات نے عالمی میڈیا میں خاصی دلچسپی پیدا کردی ہے۔