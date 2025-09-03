لائیو ٹی وی
بدھ 03 ستمبر 2025
|
09 Rabi ul Awal 1447
بدھ, ستمبر 03, 2025
09 Rabi ul Awal 1447
چائے پیش کرنے کا انداز دل کو بھا گیا، پرنسپل نے چپڑاسی سے نکاح کرلیا
اسسٹنٹ کمشنر پتوکی کی لاش ریسٹ ہاوس سے برآمد
ایرانی رہنماؤں کو کیسے مارا گیا؟ امریکی اخبار نے اسرائیل کی خفیہ حکمت عملی بے نقاب کردی
وہ اداکار جسے والد نے درزی بنانا چاہا، بیٹا بالی وڈ کا نمبر ون ولن بن گیا
پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین، 2200 دیہات زیر آب، 20 لاکھ افراد متاثر، اموات 33 ہوگئیں
بھارت نے بغیر اطلاع دیے 3 جگہوں سے پانی چھوڑدیا، صورت حال خراب ہونے کا خدشہ
سعودی عرب اور عراق نے بھارت کو تیل کی فراہمی بند کردی، مودی کی مشکلات میں اضافہ
بنوں میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 6 جوان شہید، 5 دہشت گرد ہلاک
کوئٹہ میں شاہوانی اسٹیڈیم کے باہر خودکش دھماکا، 30 سے زائد زخمی، ہلاکتوں کا خدشہ
تین ملکی ٹی 20 سیریز: پہلے میچ میں شکست کے بعد افغانستان کا جوابی وار، پاکستان کو 18 رنز سے ہرادیا
سیلاب ملتان میں داخل، شگاف ڈالنے کے لیے ڈائنا مائٹ نصب، کبیروالا اور شجاع آباد میں متعدد گاؤں زیر آب
اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، شدت کتنی ریکارڈ کی گئی؟