Aaj News
Live
Aaj English
BRecorder
پیر 27 اکتوبر 2025
Open main menu
تازہ ترین
پاکستان
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Search
صفحہ اول
تازہ ترین
پاکستان
تعلیم
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
سلیبریٹی
صحت
سیاحت
فوڈ
دلچسپ
انٹرٹینمنٹ
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Search
Search
صفحہ اول
تازہ ترین
پاکستان
تعلیم
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
سلیبریٹی
صحت
سیاحت
فوڈ
دلچسپ
انٹرٹینمنٹ
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Don't Miss the Latest News
Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
Maybe later
Allow Notifications
پاک افغان کشیدگی
شائع
27 اکتوبر 2025
02:11pm
پاک افغان مذاکرات کا تیسرا دور: طالبان کے مسودے میں شامل دو بنیادی مطالبات کیا ہیں؟
پاکستان نے افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کردیا
شائع
27 اکتوبر 2025
12:58pm
پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور؛ مذکرات ناکام ہوئے تو افغانستان سےکھلی جنگ ہوگی، خواجہ آصف
دوحا کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیہ کے شہر استنبول میں جاری ہے۔
اپ ڈیٹ
25 اکتوبر 2025
06:38pm
پاک افغان سرحد کی بندش: ’عام پاکستانی کی جان تجارت سے زیادہ اہم ہے‘
روزانہ تقریباً ایک ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، عام صارفین اور چھوٹے تاجر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، رپورٹ
شائع
24 اکتوبر 2025
07:41pm
’معاہدہ خفیہ رہے گا، افغانستان سے جنگ بندی صرف ایک شق پر منحصر ہے‘
افغان طالبان سے مذاکرات کیے، کالعدم ٹی ٹی پی سے نہیں، وزیر دفاع کی نجی ٹی وی سے گفتگو
شائع
21 اکتوبر 2025
11:15am
پاک افغان جھڑپ میں پاک فوج کے 23 بہادر جوان شہید اور 29 زخمی، 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک
کارروائیوں میں طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیئے گئے، دشمن کی 21 چوکیوں کو قبضے میں لے لیا گیا، آئی ایس پی آر
اپ ڈیٹ
12 اکتوبر 2025
04:28pm
پاک افغان جھڑپ میں طیارہ گرائے جانے کا دعویٰ، تباہ شدہ فائٹر جیٹ بھارتی نکلا
ویڈیو میں دکھایا گیا تباہ شدہ طیارہ دراصل بھارت کا مگ-21 ٹو سیٹر فائٹر جیٹ ہے
شائع
12 اکتوبر 2025
11:26am
لائیو ٹی وی
مقبول ترین
بھارت کی افغان طالبان کے ساتھ مل کر پانی روکنے کی کوشش، پاکستان نے دفاعی منصوبہ تیار کرلیا
پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور؛ مذکرات ناکام ہوئے تو افغانستان سےکھلی جنگ ہوگی، خواجہ آصف
مسلسل کمی کے بعد سونا پھر چمک اُٹھا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
اُسامہ بن لادن کس بھیس میں امریکی فوج سے بچ کر پاکستان پہنچا؟ سابق سی آئی اے افسر کا انکشاف
تحریک لبیک پابندی کے باوجود انتخابات لڑنے کی اہل، الیکشن کمیشن کی فہرست میں بدستور شامل
موت سے قبل ایس پی عدیل اکبر نے اچانک گن کیوں مانگی؟ تحقیقات میں نیا انکشاف
تازہ ترین
پاک افغان مذاکرات کا تیسرا دور: طالبان کے مسودے میں شامل دو بنیادی مطالبات کیا ہیں؟
وزیراعظم آزاد کشمیر کا آج مستعفی ہونے کا امکان
جنرل ساحر شمشاد کو ’گریٹر بنگلادیش‘ کا نقشہ ملنے پر بھارت میں آگ لگ گئی
تربت: ڈپٹی کمشنر کیچ کے قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ، 5 لیویز اہلکاروں سمیت 6 زخمی
بحیرہ چین میں موجود امریکی بحری بیڑے کے دو طیارے 30 منٹ میں تباہ
پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی ناہلی کے خلاف اپیلیں واپس لے لیں
سمندری طوفان میلیسا امریکا کی سمت بڑھنے لگا، راستے میں جمیکا کے بڑی تباہی سے دوچار ہونے کا خدشہ