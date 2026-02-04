عالمی کشیدگی میں اضافے سے سونا مزید مہنگا، آج بیچیں یا نہیں؟
بدھ کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، جس کی بڑی وجہ امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔ جس کے بعد پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ متوقع ہے۔
غیر یقینی عالمی حالات میں سرمایہ کار سونے کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، اسی رجحان کے باعث سونے نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی تیزی دکھائی ہے۔
ماہرین کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی، خاص طور پر امریکی بحری بیڑے کے قریب ایرانی ڈرون کو مار گرائے جانے کے واقعے نے سونے کی محفوظ حیثیت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں ہونے کی اطلاعات نے بھی مارکیٹ کو حساس بنا رکھا ہے۔
سرمایہ کاروں کی نظریں امریکی فیڈرل ریزرو کی پالیسی پر بھی ہیں، جہاں 2026 میں شرح سود میں کم از کم دو مرتبہ کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ کم شرح سود کا ماحول عام طور پر سونے کے لیے سازگار سمجھا جاتا ہے۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق، بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قریبی مدت میں سونا 5 ہزار 100 ڈالر فی اونس کی سطح کو چھو سکتا ہے، جبکہ اپریل کے اختتام یا سال کے پہلے نصف تک 5 ہزار 600 ڈالر کا ہدف بھی زیرِ بحث ہے۔
کچھ ماہرین نے سال کے اختتام تک چھ ہزار ڈالر فی اونس کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ چاندی، پلاٹینم اور پیلاڈیم کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اگر پاکستان میں سونے کی ممکنہ قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونے کی قیمت 5 ہزار 071 اعشاریہ 79 ڈالر ہے، جبکہ انٹربینک ڈالر ریٹ 278.76 روپے ہے۔
اس طرح پاکستان میں سونے کی قیمت کاتعین کرنے والے فارمولے کے مطابق ایک تولہ سونے کی متوقع قیمت تقریباً 5 لاکھ 30 ہزار روپے کے آس پاس بنتی ہے۔
یہ قیمت ایک تخمینہ ہے اور اس میں مقامی مارکیٹ کے عوامل، ٹیکسز اور طلب و رسد کے فرق سے ردوبدل ممکن ہے۔ تاہم موجودہ عالمی حالات اور رجحانات کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو پاکستان میں سونے کی قیمتیں مزید بلند سطحیں بھی دیکھ سکتی ہیں۔
بدھ کو عالمی مارکیٹ میں اسپاٹ گولڈ کی قیمت 2.7 فیصد اضافے کے بعد 5 ہزار 071 اعشاریہ 79 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن قبل اس میں 5 اعشاریہ 9 فیصد اضافہ ہوا تھا۔
گزشتہ ہفتے سونے نے 5 ہزار 594 اعشاریہ 82 ڈالر فی اونس کی ریکارڈ سطح بھی چھوئی تھی۔
امریکی فیوچرز مارکیٹ میں اپریل ڈیلیوری کے لیے سونا 3 اعشاریہ 2 فیصد اضافے کے ساتھ 5 ہزار 92 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔