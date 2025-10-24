لائیو ٹی وی  
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا

دوحا میں زیر بحث آنے والے تمام پہلو ہی مذاکرات کے دوسرے دور کا مقصد ہیں، دفترِ خارجہ
شوکت پراچہ
شائع 24 اکتوبر 2025 11:56pm
پاکستان

دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحا مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر پیش رفت کے لیے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیہ کے شہر استنبول میں منعقد ہو رہا ہے۔

جمعے کو ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ دوحا مذاکرات کا تسلسل ہے، جس میں وہاں زیرِ بحث آنے والے تمام پہلوؤں پر مزید غور کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ دوحا مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی عمل میں آئی، جس کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی۔ ان کے مطابق دوحا مذاکرات میں ایک دستاویز پر دستخط ہوئے تھے، اب افغان طالبان اسے معاہدہ کہیں یا نہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ترجمان نے بتایا کہ حالیہ سلامتی کی صورتحال کے باعث پاک افغان سرحدی راہداریاں عارضی طور پر بند کی گئی ہیں کیونکہ ایک عام پاکستانی کی جان بچانا اشیائے خورونوش کی ترسیل یا تجارت سے زیادہ اہم ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان چاہتا ہے افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گرد حملے روکنے کے لیے قابلِ تصدیق کارروائی کرے۔

طاہر اندرابی نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے درپیش خطرات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور آزاد جموں و کشمیر پر کسی بھی ممکنہ بھارتی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے۔

ترجمان دفترِ خارجہ نے بتایا کہ پاکستان خطے میں اسرائیلی خلاف ورزیوں اور ان سے جڑے واقعات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہونے والے دوحا مذاکرات کامیاب قرار پائے تھے۔ قطری وزارتِ خارجہ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا تھا۔

