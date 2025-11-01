طورخم سرحد کھل گئی، تجارت بدستور بند، افغان مہاجرین کو صرف واپسی کی اجازت
پاک افغان سرحد پر واقع طورخم بارڈر بیس روز کی طویل بندش کے بعد بالآخر کھول دیا گیا، تاہم یہ گزرگاہ فی الحال صرف افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جبکہ تجارتی سرگرمیوں اور عام آمدورفت پر پابندی بدستور برقرار ہے۔
ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر بلال شاہد کے مطابق طورخم بارڈر کو ملک میں رہائش پذیر غیر قانونی افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ طورخم امیگریشن سینٹر پر سیکڑوں افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن اور انٹری کا عمل جاری ہے۔ امیگریشن حکام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں افغانستان جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر کے مطابق سرحدی گزرگاہ تجارتی قافلوں اور عام پیدل آمدورفت کے لیے تاحکمِ ثانی بند رہے گی۔
دوسری جانب، کاروباری طبقے نے بارڈر کی طویل بندش سے شدید مالی نقصان کی نشاندہی کی ہے۔
سابق سینیئر نائب صدر سرحد چیمبر آف کامرس شاہد حسین نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے حالیہ جارحانہ رویے کے باعث نہ صرف پاکستان بلکہ پورے وسطی ایشیائی خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔
شاہد حسین کے مطابق اگر پاکستان کو طورخم بارڈر کی بندش سے یومیہ ایک ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے تو افغانستان کو اس سے دوگنا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے پھل اور سبزیاں ضائع ہو رہی ہیں اور پاکستان ہی ان کی سب سے بڑی منڈی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغانستان نے حالات کو بہتر نہ کیا تو پاکستان کے پاس تجارت کے کئی متبادل راستے موجود ہیں، جبکہ افغانستان کے لیے پاکستان کی منڈی کھونا ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔
ذرائع کے مطابق بارڈر کے دونوں جانب ٹرک اور تجارتی سامان اب بھی کھڑا ہے اور تاجروں کو امید ہے کہ جلد ہی تجارتی آمدورفت بھی بحال کر دی جائے گی۔