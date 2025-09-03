امریکہ: گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگنے والے بچے کو مالک نے گولی مار دی
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے عموماً مذاق یا شرارت کے طور پر ’ڈور بیل پرینک‘ کھیلتے ہیں جس میں وہ کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عمل اکثر بے ضرر مانا جاتا ہے، مگر بعض اوقات خطرناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔
دی ٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک 11 سالہ لڑکا محض ایک پرینک کھیلتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
ہفتہ کی رات تقریباً گیارہ بجے شہر کے مشرقی حصے ریسین اسٹریٹ پر کچھ بچے گھروں کی گھنٹی بجا کر بھاگنے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اسی دوران ایک مکان سے 42 سالہ شخص باہر نکلا اور فائرنگ شروع کر دی۔ بچے جان بچانے کے لیے بھاگ گئے مگر ایک لڑکا اس گولی کی زد مین آگیا۔
زخمی بچے کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن شدید زخموں کے باعث وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔
واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشتبہ شخص کو گھر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ ملزم نے رضاکارانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تلاشی کے دوران اس کے گھر سے متعدد ہتھیار، جن میں رائفلیں اور ہینڈ گنز شامل تھیں، برآمد کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو باضابطہ طور پر عدالت میں پیش کرنے کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔