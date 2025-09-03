لائیو ٹی وی  
جمعرات, ستمبر 04, 2025  
10 Rabi ul Awal 1447  
امریکہ: گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگنے والے بچے کو مالک نے گولی مار دی

پولیس نے ملزم کے گھر سے متعدد ہتھیار برآمد کرلئے جن میں رائفلیں اور ہینڈ گنز شامل تھیں۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 03 ستمبر 2025 03:29pm
دنیا

ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے عموماً مذاق یا شرارت کے طور پر ’ڈور بیل پرینک‘ کھیلتے ہیں جس میں وہ کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ عمل اکثر بے ضرر مانا جاتا ہے، مگر بعض اوقات خطرناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔

دی ٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک 11 سالہ لڑکا محض ایک پرینک کھیلتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

ہفتہ کی رات تقریباً گیارہ بجے شہر کے مشرقی حصے ریسین اسٹریٹ پر کچھ بچے گھروں کی گھنٹی بجا کر بھاگنے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اسی دوران ایک مکان سے 42 سالہ شخص باہر نکلا اور فائرنگ شروع کر دی۔ بچے جان بچانے کے لیے بھاگ گئے مگر ایک لڑکا اس گولی کی زد مین آگیا۔

زخمی بچے کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن شدید زخموں کے باعث وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔

واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشتبہ شخص کو گھر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ ملزم نے رضاکارانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تلاشی کے دوران اس کے گھر سے متعدد ہتھیار، جن میں رائفلیں اور ہینڈ گنز شامل تھیں، برآمد کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو باضابطہ طور پر عدالت میں پیش کرنے کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔

doorbell prank

11 year Boy dead

ding dong ditch

