جمعرات, ستمبر 04, 2025  
10 Rabi ul Awal 1447  
بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہ ریز خان کی درخواست ضمانت منظور

نسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا
Ahsan Ahmed Abbasi
شائع 03 ستمبر 2025 07:01pm
پاکستان

بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہ ریز خان کی درخواست ضمانت میں بڑی پیشرفت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہ ریز خان کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شاہ ریز خان کی ضمانت منظور کرنے کا حکم دے دیا۔

جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم کے بیٹے شاہ ریز کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ ریز خان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کی۔ عدالت کی جانب سے ایک لاکھ روپے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ 9 مئی سے متعلق جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے گرفتار بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز خان کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 روزل قبل جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔

