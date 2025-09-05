عظیم پاکستانی مصور صادقین کا فن دبئی میں پیش: آزادی، انصاف اور استقامت کا پیغام
پاکستان کے عظیم مصور اور خطاط صادقین کا فن آج بھی تین دہائیاں گزر جانے کے باوجود اپنی تاثیر کھو نہیں چکا۔ دبئی کی نور رائل گیلری میں حالیہ نمائش ”The Holy Sinner“ نے صادقین کے فن کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، جہاں ان کے 30 سے زائد نایاب فن پاروں کو ذاتی کلیکشن سے لیا گیا۔ نمائش میں نہ صرف ان کے منفرد خطاطی اور مصوریت کی جھلک دکھائی گئی بلکہ ان کے کام میں چھپی آزادی، انصاف اور استقامت کی گہری علامتیں بھی پیش کی گئیں۔
گیلری کے نگران احمد اش شفیع نے کہا، ”صادقین کا کام صرف فن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ان کی تخلیقات میں ہمیں وہ سچائیاں ملتی ہیں جو ہماری تاریخ، سیاست اور معاشرت کا حصہ ہیں۔“
دبئی کے کاروباری شخصیت فہد علی، جو اس نمائش کے وزٹ پر آئے، نے کہا، ”صادقین کی خطاطی بہت مختلف اور بصری طور پر بہت مضبوط ہے۔ ان کا کام ایک گرافیکل انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو عام طور پر ہم خطاطی میں نہیں دیکھتے۔ ان کی تخلیقات صرف فن نہیں بلکہ معاشرتی حقیقتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔“
نمائش کا عنوان ”The Holy Sinner“ تھا، جو کہ صادقین کے فن کا سب سے بڑا کیٹلاگ تھا، جو موہٹہ پیلس میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس نمائش نے علی کو صادقین کے فن کے مختلف پہلوؤں سے متعارف کرایا، جنہوں نے کیکٹس کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا، جو برداشت اور صبر کی علامت بن گئی تھی۔
ڈینی لیسمنی، کنسل جنرل، انڈونیشیا، جو اس نمائش کا حصہ بنے، نے کہا، ”میں نے صادقین کا نام پہلے نہیں سنا تھا، لیکن ان کی تصویریں دیکھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی تخلیقات میں کچھ چھپے پیغامات ہیں جو آپ کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔“
احمد ایچ شفیع نے کہا کہ صادقین کا کام دنیا بھر میں مشہور رہا ہے، اور انہوں نے امریکہ اور یورپ میں بھی نمائشیں کیں، ”یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم دبئی میں صادقین کی تخلیقات پیش کر رہے ہیں۔“
اس نمائش کا مقصد نہ صرف صادقین کے فن کو دوبارہ زندہ کرنا تھا بلکہ پاکستانی ثقافت اور فنکاروں کی پہچان بھی تھی۔
صادقین، جنہیں کبھی صادقین نقاش بھی کہا جاتا ہے، کا ابتدائی دور میں کیکٹس کا استعمال اُن کی زندگی کا اہم حصہ رہا، جو انہوں نے بلوچستان کے علاقے گڈانی میں دیکھے تھے۔ ان کی خطاطی اور تصویری فنون آج بھی ان کے پیغام کو زندہ رکھتے ہیں: آزادی، انصاف، اور استقامت۔
صادقین کا فن نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر پہچانا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف ہزاروں پینٹنگز، ایچنگز اور ڈروئنگز تخلیق کی بلکہ بڑی تعداد میں شاعری بھی لکھی۔ ان کی تخلیقات میں مذہبی اور ثقافتی موضوعات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جو آج بھی ناظرین کے دلوں میں ایک اثر چھوڑ جاتی ہیں.
صادقین کا فن آج بھی ہماری تاریخ اور ثقافت کی گواہی ہے، اور ان کی تخلیقات کو دیکھنا ایک نیا سفر ہے جس میں آزادی، انصاف اور استقامت کی قدر ہے۔