ملک میں انٹرنیٹ سروس متاثر، ترجمان پی ٹی سی ایل نے وجہ بتا دی
پاکستانی صارفین کو مصروف اوقات میں رفتار کی کمی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار ہے جس حوالے سے ترجمان پی ٹی سی ایل (پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ) کا بیان سامنے آیا ہے۔
ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق سعودی عرب کے قریب سمندر میں سب میرین کیبلز کٹ گئی ہے، جس ک باعث سب میرین نظام جزوی طور پر متاثر ہوگیا ہے۔
ترجمان پی ٹی سی ایل کا کہنا ہے کہ پاکستانی صارفین کو مصروف اوقات میں انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مقامی ٹیمیں متبادل بینڈوڈتھ کا انتظام کر رہی ہیں۔
ترجمان پی ٹی سی ایل نے مزید کہا ہے کہ صارفین کے تعاون اورصبر و تحمل کے لیے شکر گزار ہیں۔
