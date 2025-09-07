چونیاں میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے بین الاقوامی کبڈی کا کھلاڑی جاں بحق
چونیاں تھانہ آلہ آباد کی حدود مائی رابو میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انٹرنیشنل کبڈی کھلاڑی جان کی بازی ہار گیا ہے۔
پولیس کے مطابق مقتول انٹرنیشنل کبڈی پلئیر ناصر پہلوان میچ کھیلنے کے بعد واپس اپنے گاؤں حویلی لکھا آرہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی اور نہ رکنے پر فائرنگ کردی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول ناصر پہلوان 3 بچوں کا باپ اور کھڈیاں کا رہائشی تھا۔
مقتول کے بھائی مدثر کے مطابق ناصر پہلوان انڈیا پاکستان کبڈی میچ سمیت مختلف انٹرنیشنل کبڈی میچز میں حصہ لے چکا تھا، وہ 3 بچوں کا باپ اور کھڈیاں کا رہائشی تھا۔
پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرکے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کردی ہے۔ مقدمہ ڈائیور کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے جبکہ ملزمان کی تلاش شروع کردی گئی ہے۔
دوسری جانب وہاڑی میں کبڈی کے انٹرنیشنل پلیئر عرفان عرف ماکھا جٹ کبڈی میچ کے دوران جاں بحق ہو
ماکھا جٹ کو گزشتہ رات نواحی علاقے 69 ڈبلیو بی میچ کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔
ماکھا جٹ کے انتقال پر ساتھی کھلاڑی میچ کے دوران دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔
کبڈی کے انٹرنیشنل پلیئر عرفان عرف ماکھا جٹ نواحی گاؤں 110 دس آر کا رہائشی تھا۔
سیکرٹری پاکستان کبڈی فیڈریشن محمد سرور کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعہ ہمارے علم میں آیا ہے، نوجوان کھلاڑی کے میدان میں انتقال پر بہت افسوس ہوا، دعا ہے کہ اللہ اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔