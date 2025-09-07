شہزادہ ہیری کا متوقع دورہ برطانیہ، کیا والد کنگ چارلس سے ملاقات ہوگی؟
پرنس ہیری اس ہفتے برطانیہ واپسی متوقع ہے،تاہم ان کے دورے کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا وہ اپنے والد، کنگ چارلس، سے ملاقات کر سکیں گے یا نہیں؟
واضح رہے کہ رواں ہفتے ان کی دادی، ملکہ الزبتھ کے انتقال کی تیسری برسی بھی ہے، ہیری ”ویل چلڈ ایوارڈز“ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ ایک سالانہ خیراتی تقریب ہے جو سنگین بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور ہیری اس کے دیرینہ حامی ہیں۔ یہ وہ چند مواقع میں سے ایک ہے جو انہیں برطانیہ لاتا ہے۔
میڈیا اور شاہی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے سے 76 سالہ بادشاہ اور ان کے بیٹے کے درمیان ملاقات کا موقع مل سکتا ہے، جس سے ان کے درمیان موجود دوریاں کم ہو سکتی ہیں۔
سائمن پیری، جو ”پیپل“ میگزین کے لیے شاہی خاندان کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، ”بات بڑھ رہی ہے کہ شاید وہ اپنے والد سے ملاقات کریں۔ جب بھی پرنس ہیری اپنے والد کے قریب یا ایک ہی ملک میں ہوتے ہیں، تو لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید وہ ملاقات کریں۔“
بکنگھم پیلس نے نجی خاندانی معاملات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ ہیری کے ترجمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔
پرنس ہیری، جنہوں نے اپنی آخری ملاقات والد سے فروری 2024 میں کی تھی، اس وقت بھی بادشاہ کے کینسر کے علاج کا انکشاف ہوا تھا۔ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن نے 2020 میں شاہی فرائض چھوڑ کر کیلیفورنیا میں رہائش اختیار کر لی تھی، جس کے بعد سے ہی وہ نہ صرف چارلس بلکہ باقی وینڈسر خاندان سے بھی دور ہیں۔
مصالحت کی کوششیں
اس عرصے میں، متعدد انٹرویوز، دستاویزی فلموں اور اپنی کتاب ”سپئیر“ میں ہیری نے شاہی خاندان پر تنقید کی، خاص طور پر اپنے والد اور بڑے بھائی ولیم کے حوالے سے۔ مئی میں ایک جذباتی انٹرویو میں ہیری نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ وہ خاندانی مصالحت چاہتے ہیں۔
”کچھ خاندان والے شاید کبھی مجھے معاف نہ کریں، خاص طور پر کتاب لکھنے پر، لیکن میں اپنے خاندان سے مصالحت چاہتا ہوں۔ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں اور زندگی قیمتی ہے،“ انہوں نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا، ”مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کے پاس کتنا وقت ہے، لیکن وہ اس سیکیورٹی کے مسئلے کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرتے، مگر مصالحت اچھی ہوگی۔“
جولائی میں بادشاہ کے مواصلات کے سربراہ اور ہیری کے میڈیا نمائندے لندن میں ایک خفیہ ملاقات میں دیکھے گئے، جسے صحافی خاندانی مصالحت کے پہلے اشارے قرار دے رہے ہیں۔
تاریخ دان اینتھونی سیلڈن کا کہنا ہے، ”یہ بادشاہت کی شبیہ کے لیے ضروری ہے کہ بادشاہ اور ان کا چھوٹا بیٹا ایک دوسرے سے بات چیت کرتے دکھائی دیں۔ بادشاہ ایک انسان اور محبت کرنے والے والد بھی ہیں، اس لیے یہ دونوں کے لیے بھی اہم ہے۔“
لیکن ہیری کی ملاقات بڑے بھائی ولیم سے متوقع نہیں ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق پرنس آف ویلز ابھی اپنے بھائی سے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔