چاند گرہن 11 بجکر 12 منٹ پر اپنے عروج پر ہو گا، مکمل چاند گرہن کا اختتام 11 بج کر 53 منٹ پر ہو گا
پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رواں سال کے دوسرے مکمل چاند گرہن کا آغاز ہوگیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق آج شب رات 8 بج کر 28 منٹ پر چاند کی روشنی مدہم ہونا شروع ہوئی۔
چاند کو جزوی گرہن لگنے کا آغاز 9 بجکر 27 منٹ پر ہوا جبکہ مکمل گرہن کا آغاز 10 بجکر 31 منٹ پر ہوا۔
چاند گرہن 11 بجکر 12 منٹ پر اپنے عروج پر ہو گا، مکمل چاند گرہن کا اختتام 11 بج کر 53 منٹ پر ہو گا۔
جزوی چاند گرہن کا اختتام 12 بج کر 57 منٹ پر ہو گا، رات 1 بج کر 55 منٹ پر چاند گرہن مکمل اختتام کو پہنچ جائے گا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق چاندگرہن کامشاہدہ یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقا، شمالی اور جنوبی امریکا میں کیاجاسکے گا۔
