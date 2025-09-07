لائیو ٹی وی  
پیر, ستمبر 08, 2025  
14 Rabi ul Awal 1447  
پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رواں سال کے دوسرے مکمل چاند گرہن کا آغاز

چاند گرہن 11 بجکر 12 منٹ پر اپنے عروج پر ہو گا، مکمل چاند گرہن کا اختتام 11 بج کر 53 منٹ پر ہو گا
ویب ڈیسک
شائع 07 ستمبر 2025 10:29pm
پاکستان

پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رواں سال کے دوسرے مکمل چاند گرہن کا آغاز ہوگیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق آج شب رات 8 بج کر 28 منٹ پر چاند کی روشنی مدہم ہونا شروع ہوئی۔

چاند کو جزوی گرہن لگنے کا آغاز 9 بجکر 27 منٹ پر ہوا جبکہ مکمل گرہن کا آغاز 10 بجکر 31 منٹ پر ہوا۔

چاند گرہن 11 بجکر 12 منٹ پر اپنے عروج پر ہو گا، مکمل چاند گرہن کا اختتام 11 بج کر 53 منٹ پر ہو گا۔

جزوی چاند گرہن کا اختتام 12 بج کر 57 منٹ پر ہو گا، رات 1 بج کر 55 منٹ پر چاند گرہن مکمل اختتام کو پہنچ جائے گا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق چاندگرہن کامشاہدہ یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقا، شمالی اور جنوبی امریکا میں کیاجاسکے گا۔

