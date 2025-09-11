ناسا نے امریکی ویزا رکھنے والے چینی شہریوں پر بھی اپنے پروگراموں کے دروازے بند کر دیے
امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپنے پروگراموں میں امریکی ویزا رکھنے والے چینی شہریوں کو بھی شامل نہیں کرے گا۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ناسا کی پریس سیکرٹری بیتھنی اسٹیونز نے وضاحت کی کہ یہ فیصلہ ادارے کے حساس تحقیقی کاموں اور ٹیکنالوجی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی باشندوں کی ناسا کی عمارات، تحقیقی مواد اور کمپیوٹر نیٹ ورکس تک رسائی محدود کر دی گئی ہے۔
یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر رہنماؤں کے چین مخالف بیانات اور پالیسیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پالیسی سے امریکا اور چین کے درمیان جاری خلائی دوڑ میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق، امریکا اور چین دونوں چاند پر خلاباز بھیجنے کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور دونوں ممالک اس شعبے میں برتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مدِ مقابل ہیں۔
خلائی تجزیہ کاروں کے مطابق، ناسا کا یہ فیصلہ چینی سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے امریکی خلائی پروگراموں کے دروازے مزید تنگ کر دے گا، جس کے اثرات آئندہ برسوں تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔