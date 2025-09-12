البانیا نے کرپشن کے خاتمے کے لیے AI وزیر مقرر کر دیا
البانیا کے وزیراعظم ایڈی راما نے دنیا کا پہلا ورچوئل AI وزیر مقرر کیا ہے، جسے عوامی ٹینڈرز کی نگرانی سونپی گئی ہے تاکہ کرپشن کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔
وزیراعظم راما نے سوشلسٹ پارٹی کے اجلاس میں اپنی نئی کابینہ پیش کرتے ہوئے نئے رکن کا تعارف کرایا، جس کا نام ”دییلا“ رکھا گیا ہے، جس کا مطلب البانیا میں ”سورج“ ہے۔
راما نے کہا، ”دییلا پہلا ایسا رکن ہے جو جسمانی طور پر موجود نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے۔“
انہوں نے مزید کہا کہ، دییلا کو تمام عوامی ٹینڈرز کی نگرانی اور فیصلے کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی، جس سے یہ 100 فیصد کرپشن سے پاک رہیں گے اور ہر عوامی فنڈ کی شفافیت مکمل ہو گی۔
راما کے مطابق حکومت کے مختلف وزاراتی محکموں سے یہ ذمہ داری مرحلہ وار AI کے سپرد کی جائے گی تاکہ:
ہر ٹینڈر میں تمام عوامی اخراجات 100 فیصد شفاف ہوں
حکومت کی طرف سے پرائیویٹ کمپنیوں کے ٹینڈرز کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے
رشوت، دھمکیاں اور مفاد پرستی جیسے مسائل ختم ہوں
دییلا کو جنوری 2025 میں بطور ڈیجیٹل اسسٹنٹ لانچ کیا گیا تھا، یہ ایک خواتین کی شکل میں ورچوئل نمائندگی رکھتی ہے جو البانیا کے روایتی لباس میں ملبوس ہوتی ہے اور صارفین کو صوتی احکامات کے ذریعے 95 فیصد سرکاری خدمات تک رسائی فراہم کرتی ہے۔
دییلا کی تقرری کو البانیا کی حکومت میں ٹیکنالوجی کے فعال کردار کے طور پر سراہا گیا ہے، کیونکہ یہ اقدام صرف ٹول کے طور پر نہیں بلکہ حکومت میں فعال شریک کے طور پر AI کو متعارف کراتا ہے۔
تاہم ہر کسی کو یہ قدم قائل نہیں کر سکا۔ ایک فیس بک صارف نے تبصرہ کیا:
”البانیا میں، حتیٰ کہ دییلا بھی کرپٹ ہو جائے گی۔“
البانیا میں عوامی ٹینڈرز طویل عرصے سے کرپشن کے سکینڈلز کا شکار رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق، ملک بین الاقوامی گینگز کے لیے بھی معروف ہے جو منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والے فنڈز کو سفید کرتے ہیں۔
ایڈی راما، جنہوں نے حالیہ انتخابات میں چوتھی بار وزیراعظم کے طور پر کامیابی حاصل کی، جلد ہی اپنی نئی کابینہ کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ان کا مقصد البانیا میں عوامی انتظامیہ میں کرپشن کا خاتمہ اور ملک کو 2030 تک یورپی یونین میں شامل کرانا ہے۔
یہ اقدام نہ صرف شفافیت کو فروغ دیتا ہے بلکہ البانیا کی EU میں شمولیت کی کوششوں میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
یہ پہلا موقع ہے کہ کسی حکومتی عہدے پر AI کی نمائندگی کی گئی اور یہ قدم ٹیکنالوجی اور گورننس کے ملاپ کی نئی مثال قائم کرتا ہے۔