کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل، شربت فروش کا 100 بچیوں سے زیادتی کا انکشاف
کراچی کے علاقے قیوم آباد میں بچیوں سے زیادتی کے کیس میں ملزم نے دوران تفتیش انکشافات کیے ہیں۔
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں کم عمر بچوں سے مبینہ زیادتی کیس میں پولیس نے ملزم سے تفتیش سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کردی، ملزم کے خلاف درج مقدمے میں چائلڈ پورنوگرافی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔
پولیس نے بچیوں اور بچوں سے زیادتی کرنے والے سفاک ملزم کی انٹیروگیشن رپورٹ سامنے آگئی۔ ملزم کے قبضے سے بچوں سے زیادتی کی دوسو سے زائد وڈیوز بھی برآمد کرلی گئیں۔
پولیس کےمطابق ایبٹ آباد کے رہائشی گرفتار ملزم شبیر نے زیادتی کا نشانہ بنانے والے 5 سے 12 سال کے بچوں اور بچیوں کے ناموں کی لسٹ بنا کر رکھی تھی۔
پولیس کی تفتیش کےمطابق ملزم دوہزار گیارہ میں کراچی آیا اور قیوم آباد میں پرچون کی دکان کھولی جہاں پر اسٹیشنری کا سامان رکھا اکثر چھوٹی بچیاں دکان پر آتیں جنہیں وہ رقم کا جھانسہ دے کر گھر لے جاتا
رپورٹ کے مطابق ملزم 2016 میں قیوم آباد منتقل ہوگیا اور شربت کا ٹھیلا لگا لیا،ملزم پانچ سے بارہ سال کے کم عمر بچوں سے بدفعلی بھی کرتا رہا اور ٹھیلے پر آنے والے بچوں کو انعام کا لالچ دے کر بدفعلی کا نشانہ بناتا رہا۔
رپورٹ کے مطابق ملزم نے ڈائری میں بچے اور بچیوں کی تفصیل لکھ رکھی تھی، موبائل سے 100 یو ایس بی سے 200 سے زائد ویڈیوز ملیں، ایک بچی ملزم کی یو ایس بی موبائل شاپ پر لے گئی جس کے بعد ملزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔
عدالت نے ملزم شبیر احمد کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔