ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
19 Rabi ul Awal 1447  
کراچی میں بارش کا ایک اور اسپیل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی

حمنہ نثار
شائع 13 ستمبر 2025 11:10am
پاکستان

محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں بارش کے ایک اور اسپیل کے برسنے کی نوید سنادی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مون سون کا سلسلہ 30 ستمبر تک جاری رہے گا۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روزتک کراچی کا موسم گرم و مرطوب رہے گا تاہم شہر میں بوندا باندی یا ہلکی بارش متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلا اسپیل آئندہ 5 روز میں بارش برسا سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہرمیں سمندری ہوائیں بحال ہوچکی ہیں، شہر میں15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 85 فیصد ہے۔

محکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ ہوا میں نمی زیادہ ہونے سے اچانک بادلوں کی تشکیل ہوسکتی ہے۔

