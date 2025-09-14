لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 14, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
کراچی کے علاقے کورنگی میں شادی کے روز دولہا لاپتہ ہوگیا، واقعے کا مقدمہ درج

پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
حمنہ نثار
شائع 14 ستمبر 2025 12:55pm
پاکستان

کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دولہا لاپتہ ہوگیا ہے۔

ذرائع کے مطابق دولہے کے مبینہ طور پر اغوا کا مقدمہ تھانہ زمان ٹاؤن میں درج کرلیا گیا ہے۔ مقدمہ دولہے کے والد وسیم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔

دولہا کے بھائی کا کہنا ہے کہ جہانزیب کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ بھائی نے بتایا کہ جہانزیب نجی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔

درج کردہ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ 11 ستمبر کو جہانزیب کی بارات جانا تھی، وہ شام 6 بجے تیاری کے لیے سیلون گیا تھا جس کے بعد وہ گھر واپس نہ لوٹا۔

مقدمے کے متن کے مطابق جہانزیب اپنا موبائل فون بھی گھر پر چھوڑ کر گیا تھا۔ سیلون سے 7 بج کر 30 منٹ پر فون کال آئی اور بتایا گیا کہ جہانزیب تاحال سیلون نہیں پہنچا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کرکے مغوی کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

