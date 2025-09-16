لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 16, 2025  
22 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

’آملیٹ دی وانچی‘ : مونا لیزا کا روپ دھارنے والا آملیٹ انٹرنیٹ پر چھا گیا

وائرل ویڈیو کو دو کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 16 ستمبر 2025 09:28am
لائف اسٹائل

دنیا نے اس حقیقیت کو قبول کرلیا تھا کہ کہ اب تخلیقی فن کی کوئی نئی شکل باقی نہیں رہی، مگر انٹرنیٹ نے ایک بار پھر اسے غلط ثابت کردیا ۔ حال ہی میں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک ہنر مند فوڈ آرٹسٹ نے انڈے سے ایسا آملیٹ تیار کیا جو دیکھنے میں کسی مصوری کے شاہکار سے کم نہیں لگتا۔

سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک حیرت انگیز ویڈیو نے دھوم مچا رکھی ہے جس میں ایک ماہر فوڈ آرٹسٹ نے سادہ سے انڈے کو ایسا شاہکار بنا ڈالا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔

اس تخلیقی فنکار نے روایتی آملیٹ بنانے کی بجائے ایک ہاٹ پلیٹ (گرِڈل) پر انڈے کی زردی کو برش کی مدد سے اس انداز میں بکھیر دیا کہ آہستہ آہستہ دنیا کے معروف مصور لیونارڈو دا ونچی کی مشہور پینٹنگ ”مونا لیزا“ کا خاکہ ابھرتا چلا گیا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فنکار پہلے انڈہ توڑ کر زردی الگ کرتا ہے، پھر باریک برش کو زردی میں ڈبو کر پلیٹ پر نہایت نفاست سے لکیریں کھینچتا ہے۔ لکیریں انتہائی باریکی اور نفاست سے بنائی گئی ہوتی ہیں اور جیسے ہی زردی سنہری بھورے رنگ میں بدلتی ہے، وہ اوپر سے باقی انڈہ ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ زردی کی لکیریں مونا لیزا کے خدوخال میں ڈھل جاتی ہیں اور یوں ایک عام آملیٹ ایک فن پارے میں بدل جاتا ہے۔

فنکار نے اپنی ویڈیو کے کیپشن میں صرف دو الفاظ لکھے: “ آملیٹ دی وانچی“ اور یہی دو الفاظ انٹرنیٹ پر لاکھوں دل جیتنے کے لیے کافی ثابت ہوئے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ فنکار نے بتایا کہ اس نے یہ آئیڈیا کالینانی پریادرشنی نامی اداکارہ کے مداحوں کے لیے ایک ایسے ہی آملیٹ پورٹریٹ سے متاثر ہو کر بنایا تھا جو پہلے وائرل ہو چکا تھا۔

AAJ News Whatsapp

جب یہ نئی ویڈیو انٹرنیٹ پر مقبول ہوئی تو کالینانی پریادرشنی نے خود بھی پوسٹ پر تبصرہ کیا اور فنکار کی تخلیقی صلاحیت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آرٹ نہایت باریک بینی اور کمال مہارت سے تخلیق کیا گیا ہے۔

اب تک یہ ویڈیو 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد بار دیکھی جا چکی ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔

دسترخوان

lifestyle

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین