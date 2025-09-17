لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, ستمبر 17, 2025  
23 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

4PM Headlines : Gaza ground operation backfires, Netanyahu faces major setback - Pakistan news

4PM Headlines : Gaza ground operation backfires, Netanyahu faces major setback - Pakistan news
Published 17 Sep, 2025 05:00pm
ویڈیوز
4PM Headlines : Gaza ground operation backfires, Netanyahu faces major setback - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین